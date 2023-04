Ce a pățit Iris, fetița Gabrielei Cristea, la grădiniță. Prezentatoarea TV a povestit abia acum: „A fost supusă unui abuz emoțional”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au confruntat cu o situație neașteptată, după un episod controversat prin care Iris, fetița lor cea mică, a fost nevoită să treacă la grădiniță. Prezentatoarea TV a povestit abia acum prin ce clipe de panică a trecut copila!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut parte de clipe dificile, după ce fetița lor, Iris, a trecut prin clipe de panică, chiar la grădiniță. Copila a fost nevoită să se confrunte cu un episod traumatizant, de care părinții ei au aflat mai târziu. Prezentatoarea TV a povestit abia acum ce a pățit micuța Iris din cauza fostei educatoare.

Fetița avea un obicei, pe care mulți copii îl au atunci când nu știu să exprime ceea ce simt. Iris și-a mușcat un coleg, iar educatoarea ei nu ar fi reacționat așa cum ar fi trebuit. Mai mult decât atât, cadrul didactic ar fi permis mamei băiețelului respectiv să vorbească cu Iris, deși în prezența lor nu se afla nici Gabriela Cristea, nici Tavi Clonda.

„Am trecut printr-un moment emoțional foarte grav cu Iris. Nu am vorbit niciodată despre chestia asta. Iris a fost supusă unui abuz emoțional, ca să zic așa, din partea unei educatoare, care n-a înțeles că educația unui copil se face cu vorbă bună. (…)

Mușca, este o formă prin care copiii se exprimă în momentul în care nu știu să spună cu subiect și predicat anumite lucruri sau să ceară, ori au niște sentimente pe care nu pot să le exprime altfel și făcea asta și după ce depășise vârsta de 3 ani și a făcut până la un moment dat și a fost pedepsită de către educatoare, a strâns-o e mână și a certat-o. Mă rog, îl mușcase foarte tare pe un băiețel.

Mai mult decât atât, mama acelui băiețel a considerat de cuviință că ar trebui să vină și să o apostrofeze pe fiica mea, în condițiile în care ea nu era de față cu niciun pedagog sau tutore de drept. A fost un episod foarte greu pentru noi de gestionat”, a povestit moderatoarea TV, în podcastul Dianei Bișinicu.

Cu ce probleme s-a confruntat micuța Iris

Vedeta a dezvăluit că fetița ei nu a avut curajul și încrederea să-i povestească clipele prin care a trecut la grădiniță. Iris s-a destăinuit unei vecine de la care Gabriela Cristea a aflat cu ce s-a confruntat, fiica sa. Prezentatoarea TV a luat imediat măsuri, pentru ca o astfel de situație să nu se mai repete.

„Acum mai puțin de un an s-a întâmplat, trei ani și puțin avea, atunci am zis că mut munții, nu știam de ce un copil care cânta, dansa, era vesel, devenise introvertit. Am crezut că am greșit noi. Nici măcar nu a îndrăznit să ne zică nouă, pentru că noi discutam cu așa numitul pedagog și probabil credea că suntem într-o cârdășie și nici față de noi nu a reușit să se deschidă.

Am încercat să descopăr și, din fericire, avem o vecină și ei i s-a destăinuit. De acolo, lucrurile au fost simple, eu am știut ce să o întreb ca ea să se deschidă. Am tăiat instantaneu întâlnirile dintre ea și persoana respectivă și lucrurile s-au rezolvat, inclusiv partea de mușcături.(…) E foarte greu să descoperi că al tău copil tău a avut parte de astfel de situații. Din păcate, bullyingul e prezent destul de mult și nu doar din partea copiilor, ci și a adulților”, a mai spus Gabriela Cristea.