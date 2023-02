Gabriela Cristea și-a deschis propria afacere! Cât costă o ședință foto la studioul vedetei

Recent, Gabriela Cristea a pus pe picioare o nouă afacere. Vedeta și-a deschis un studio foto și îi așteaptă cu ușile deschise pe clienți. Cei care doresc să îi treacă pragul trebuie să știe că vedeta oferă decoruri speciale, însă, toate astea contra unor prețuri destul de piperate. Cât trebuie să scoți din buzunar pentru o ședință foto în studioul Gabrielei Cristea?

Gabriela Cristea a muncit mult și a reușit să pună pe picioare o a doua afacere. Pe lângă atelierul de haine, prezentatoarea Tv și-a mai deschis și un studio foto. Investiția în cele două business-uri a fost una serioasă, de aproximativ 500.000 de euro. Însă, vedeta este sigură că afacerile ei vor prospera și în timp va reuși să își scoată banii investiți.

Studioul foto al Gabrielei Cristea se află în zona Dorobanți și pune la dispoziție celor interesați mai multe decoruri și fotografi profesioniști. Pentru o ședință foto, clienții trebuie să scoată din buzunar sume cuprinse între 750 de lei și 1.250 de lei.

Mai exact, pentru o sesiune foto de 30 de minute, cu două decoruri diferite și 15 imagini foto editate, clienții trebuie să scoată din buzunar 750 de lei. Pentru o ședință foto pentru copii, de 40 de minute, în două decoruri și cu 15 imagini editate, cei interesați trebuie să plătească 1.000 de lei. Iar pentru o ședință foto de o oră, în patru decoruri diferite și cu 25 de poze editate, clienții trebuie să plătească 1.250 de lei.

„Am făcut cam toate lucrurile în viață”

Gabriela Cristea se poate declara o femeie fericită și împlinită. Vedeta a realizat până acum toate lucrurile pe care și le-a dorit. A reușit să aibă o familie frumoasă, o carieră, să își deschidă două afaceri și să își construiască o casă. Este foarte mândră de tot, însă simte că în ceea ce privește casa ar lua-o de la capăt. Se pare că vedeta intenționează să vând vila în care locuiește și să își construiască alta.

„Da, am făcut cam toate lucrurile pe care ar trebui să le bifeze fiecare dintre noi într-o viață, dar eu cred că nu scrie nicăieri că trebuie să faci doar câte una din fiecare. Am plantat mulți copaci la viața mea, am făcut doi copii și mă opresc aici, dar atunci când vine vorba despre casă, într-adevăr, e una dintre cele mai mari realizări ale noastre ca familie și pentru mine în plan personal, dar, ce crezi? Chiar acum suntem la niște discuții, că am vrea să vindem casa și să ne facem alta.

Este o mare realizare, doar că, odată cu trecerea timpului, și tu evoluezi ca om și-ți dorești alte lucruri. Este o discuție în sensul ăsta și poate la anul, în primăvară, o să scoatem casa la vânzare și o să bifăm a doua construcție, pentru că nu o să cumpărăm o casă de-a gata, ci o să ne facem altă casă, dacă va fi să ni se împlinească acest plan”, declara Gabriela Cristea.

