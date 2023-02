Gabriela Cristea, hotărâtă să scape de kilogramele în plus. Tavi Clonda o susține: ”I-am zis să slăbească”

Zilele acestea, Gabriela Cristea le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că s-a apucat serios de slăbit. Înainte de acest moment, Tavi Clonda a acordat un interviu din care reiese că el ar fi motivul pentru care prezentatoarea a început dieta. Vedeta de la Antena 1 plănuiește să ajungă chiar la 50 de kilograme până în toamnă.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt împreună de mai bine de opt ani și au două fetițe împreună. Cei doi au fost și colegi la emisiunea „Te vreau lângă mine”, unde el cânta, iar ea, prezenta.

După sarcină și un stil de viață solicitant, Gabriela Cristea a acumulat câteva kilograme în plus cu care nu se simte confortabil. Ca urmare, vedeta a decis să slăbească, adoptând un regim alimentar destul de stric. Pe de altă parte, potrivit declarațiilor soțului său, se pare că decizia nu a fost chiar a ei, fiind încurajată artist.

„ În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot. De dimineață mă gândesc și până seara îmi trece. M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am și reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1.200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme.

(CITEȘTE ȘI: Gabriela Cristea vrea să dea lovitura! Ce afacere și-a deschis prezentatoarea TV)

Tavi Clonda a împins-o pe Gabriela Cristea să slăbească

În cadrul unui interviu, Tavi Clonda a mărturisit că el i-a recomandat soției sale să slăbească. Chiar dacă și Tavi Clonda a luat câteva kilograme, susține că el face sport, spre deosebire de Gabriela Cristea. Ca urmare, nu s-ar observa faptul că și el s-a mai „mărit”.

„ Pentru liniștea ei, pentru bucuria și sănătatea ei, i-am spus să slăbească, dar nu la alt mod. Ea chiar mă acuză că nu-i spun. Dar mie îmi place de ea oricum, chimia și frumusețea există. Azi dimineață am observat că se vede că a slăbit. După ce ne-am întors din vacanța din Tenerife, în care am fost numai noi doi, a început iar acea dietă. Două săptămâni nu se vede, apoi se observă cu ochiul liber. Așa funcționează. Am luat și eu câteva kilograme, dar nu se vede, eu mai fac sport.”, a mărturisit Tavi Clonda, pentru Playtech.ro

(CITEȘTE ȘI: În ce relații a rămas Gabriela Cristea cu fiul lui Marcel Toader? Vedeta are de recuperat o mulțime de bani de la moștenitorul fostului soț)