Ce a pățit Johnny Depp în Sevilla, la prezentarea unui film. Surpriză mare pentru actor, după scandalul uriaș al divorțului

Actorul american Johnny Depp a avut parte de o surpriză de proporții, mai ales după perioada turbulentă prin care a trecut ca urmare a divorțului de fosta sa soție, Amber Heard.

Prezent în Spania, la Sevilia, pentru premiera celui mai recent film regizat de el, Depp a fost pur și simplu cu luat cu asalt de zeci de admiratoare. Tinerele s-au emoționat până la lacrimi să-l vadă și abia l-au lăsat să plece. Actorul a prezentat filmul Modi: Three Days on the Wing of Madness , o peliculă în care nu este protagonist.

Producția surprinde câteva întâmplări marcante din viața artistului Amedeo Modigliani. Întreaga acțiune are loc în Parisul devastat de război, în 1916. Mai toată distribuția este formată din actori europeni de renume.

Johnny Depp, prezent la Festivalul de Film de la Sevilla

IMdB notează că, anul acesta, Sevilla își propune să aducă cel mai bun din cultura cinematografică europeană în sudul Spaniei pentru dialoguri între artiști noi și figuri consacrate din industrie, dedicând, în același timp, spațiu noilor media pentru expresia cinematografică.

„Întotdeauna un paradis pentru gastronomia independentă și pentru artă, festivalul și-a lărgit programul în ultimii ani pentru a include mai multe titluri mainstream și invitați de top. Este o tendință intenționată pe care echipa festivalului speră să o cultive în continuare și în edițiile viitoare”, scriu criticii.

Juriul din Selecția Oficială de anul acesta cuprinde două legende ale cinematografiei europene: producătorul David Puttnam și actorul premiat cu Oscar Jeremy Irons.

Irons este cel mai cunoscut dintre cei doi, având în vedere rolurile sale marcante în filme precum „Reversal of Fortune” – care i-a adus un Oscar pentru rol principal în 1991, „Lolita”, „The Man in the Iron Mask”, „Kingdom of Heaven”. De asemenea, el a devenit cunoscut și datorită faptului că i-a „împrumutat” vocea sa unuia dintre cele mai cunoscute personaje negative din lumea Disnay: Scar, în „The Lion King”.

Deși ar putea să fie mai puțin cunoscut în rândul publicului larg, Puttnam se remarcă ca unul dintre cei mai importanți producători ai generației sale. A petrecut trei decenii lucrând în industrie, iar CV-ul său include titluri legendare precum „Midnight Express”, „Chariots of Fire”, „The Killing Films” și „The Mission”. Filmele sale au câștigat zece Oscaruri, 13 Globuri de Aur, nouă Premii Emmy, 31 Premii BAFTA și distincție Palme d’Or la Cannes.

