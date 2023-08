Ce a pățit Lidia Buble într-un supermarket din Capitală, după ce a vrut să facă o faptă bună: „M-am crucit! Așa ceva nu am văzut”

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, bucurându-se de un succes imens pe plan muzical. Cântăreața este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei activitățile pe care le are în viața de zi cu zi. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze și pozitivă, vedeta mai are și momente în care clachează în fața internauților. Așa a pățit și de această dată când a încercat să facă un gest frumos față de o persoană, fără să se aștepte la ce avea să urmeze.

Lidia Buble este foarte sinceră și directă din fire, iar de cele mai multe ori își exprimă bucuriile, dar și nemulțumirile în mediul online, în fața urmăritorilor ei. Artista este foarte activă pe rețelele de socializare, unde comunică des cu fanii. Așa s-a întâmplat și de această dată, când bruneta i-a lăsat pe toți mască din cauza unei situații neașteptate prin care a fost nevoită să treacă într-un magazin. A încercat să facă un gest de bună credință, însă s-a ales cu o reacție care a lăsat-o rece.

Ce a pățit Lidia Buble într-un magazin

Lidia Buble a rămas profund dezamăgită de gestul unei femei pe care a întâlnit-o într-un supermarket. Cântăreața i-a făcut loc, să treacă înaintea ei la casa de marcat, pentru că era cu un cărucior și cu un copil. Zis și făcut! Doar că, în timp ce a înaintat, femeia de 50 de ani a împins-o ușor pe artistă și i-a aruncat o privire urâtă, în loc să-i mulțumească. Fosta iubită a lui Răzvan Simion a rămas mască atunci când a văzut reacția dubioasă a femeii și a ținut să le povestească tuturor despre ce i s-a întâmplat.

”De ce este toată lumea atât de nervoasă și de supărată pe viață?! Eu așa ceva nu am văzut. Am fost acum până la un supermarket să iau ceva și în spatele meu era o doamnă cu un cărucior și un copil de mână. O doamnă la vreo 50 și ceva de ani. Am rugat-o frumos să treacă ea înaintea mea, că așa e frumos să o las înainte, mai ales că era cu copil.

Mi-a tras o privire atât de urâtă, a trecut pe lângă mine cu copilul și s-a șters. Doamne, mie nu îmi venea să cred. M-am crucit. Eu vreau să îți fac un bine și tu te uiți la mine de parcă aș fi vrut să îți iau pâinea de la gură. Eu fraieră că mă gândesc doar la alții. Reveniți-vă și încercați să vă bucurați de viață”, a ținut să spună vedeta, în mediul online.

