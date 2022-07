Ce a pățit o familie de români după ce au ajuns la cazarea de pe brațul Kassandra din Halkidiki. Făcuse rezervarea pe Airbnb

Peninsula Halkidiki din Grecia este o destinație de vacanță foarte populară în rândul românilor. Anual, cazările sunt pline ochi în toate stațiunile grecești, însă, în ultima perioadă, condițiile par să lase de dorit, iar cei care închiriază camere sau vile încearcă să îi păcălească pe turiști.

O familie a plecat în Grecia, în speranța de a-și petrece un concediu liniștit, în următoarele zile. Însă, cuplul și cei doi copii ai lor au constatat faptul că, odată ajunși la cazarea rezervată prin Airbnb, pe brațul Kassandra din Halkidiki, era mizerie, motiv pentru care au ales să plece. Acum, însă, familia își caută un loc unde să își continue vacanța.

”Bună ziua. Vin cu o rugăminte foarte mare, suntem o familie cu doi copii, tocmai ce am ajuns în Sani, pe brațul Kassandra, la cazarea pe care am rezervat-o prin Airbnb, și când am ajuns la fața locului am constatat o mizerie de nedescris🥺. Suntem în situația de față, fără cazare și nu știm unde să ne îndreptăm, are cineva cunoștință de o locație ușor retrasă și curată, potrivita pentru o familie cu 2 copii? Mulțumesc anticipat, suntem ușor în criză”, este mesajul postat de un turist pe Facebook.

Vezi și O FEMEIE DIN VASLUI A REZERVAT O CAMERĂ ÎNTR-UN HOTEL DE 5 STELE DIN RHODOS. CE A PRIMIT, DE FAPT, IERI, CÂND A AJUNS ÎN GRECIA

Turiștii se confruntă cu probleme în Grecia

Familia respectivă nu este singura în această situație. Și alți turiști români s-au confruntat cu probleme, atunci când au ajuns la cazările din Grecia. Pe lângă prețurile care au explodat, aceștia au constatat faptul că sunt victime ale „țepelor” date de diferiți proprietari ai vilelor sau camerelor pe care le închiriază.

Pe de altă parte, au existat și situații în care turiștii români, care au avut parte de o cazare în regulă, s-au trezit cu alte probleme. De exemplu, un român a povestit pe „Forum Grecia” faptul că personalul unei plaje a avut o atitudine negativă față de el, familie și prieteni. (Vezi AICI ce s-a întâmplat)

Citește și CE I S-A ÎNTÂMPLAT UNEI ROMÂNCE ÎN GRECIA „ASTA CU SERIOZITATEA ŞI AMABILITATEA GRECILOR E DOAR UN MIT”

Sursă foto: Facebook