Ce a pățit o familie de români la Târgul de Crăciun din Viena: „M-au pus să desfac în stradă fiecare bagaj”

Umilință totală pentru o familie de români care a mers să viziteze Târgul de Crăciun din Viena! Ce le-au făcut polițiștii românilor, chiar în plină stradă. Povestea, pe larg, în articolul de mai jos.

O familie de români a ales să meargă să viziteze Târgul de Crăciun din Viena, unul dintre cele mai frumoase târguri din lume. Nu le-a trecut prin cap nicio clipă că experiența ce se dorea a fi una fantastică, a devenit una îngrozitoare.

Ce s-a întâmplat, mai exact

Unul dintre români a ales să povestească întreaga experiență pe contul de Facebook.

„Mergeți în Viena să vedeți Târgurile de Crăciun și e posibil să… fiți umiliți în stradă de poliția austriacă.

Pe scurt, am fost opriți de poliție în zona Prater, mi s-au cerut actele la control, apoi actele mașinii, apoi m-au pus să le arăt ce am in portbagaj, pe motiv că e cam lăsată mașina (eram 4 persoane cu portbagajul plin de bagaje, evident), apoi m-au pus să desfac ÎN STRADĂ fiecare bagaj, fiecare troler, fiecare pungă, mi-au cerut bonurile pentru cumpărăturile care erau cu eticheta pe ele, se strânsese lumea pe stradă să vadă ce se întâmplă, apoi văzând că nu găsesc nimic în neregulă mi-au cerut să le arat triunghiuri, trusa medicală, vesta reflectorizantă (singurul lucru pe care nu îl aveam).”

Ce a urmat după

Apoi, oamenii legii i-au dus pe români undeva spre periferia Vienei, acolo unde au cântărit mașina și au mai venit și alte mașini de poliție. La final, i-au lăsat să plece fără să-și ceară scuze, a mai povestit românul.

„Între timp au mai chemat și «întăriri» , încă o mașină care au verificat și ăia bagajele, apoi ne-au luat buletinele și ne-au pus să îi urmăm să ne cântărească mașina, undeva la periferia Vienei, sub un pod. Ne-au cântărit mașina, au văzut că nu depășea masa maximă admisă și apoi ne-au lăsat să plecăm, fără scuze sau altceva. Nu le-a păsat câtuși de puțin când le-am spus ce joburi avem și că nu am venit aici să fur 3 haine și o pereche de adidași.

Am pierdut cam o oră și jumătate cu controlul ăsta. Acum vă întreb eu: «de ce credeți că au făcut asta? Credeți că păream suspecți cu ceva?» Vă spun eu de ce: «pentru că eram ROMÂNI»”, a scris bărbatul pe contul de Facebook.