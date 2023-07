Ce a pățit o femeie din Timișoara, după ce și-a dat spre închiriere apartamentul de lux. A rămas încremenită când a bătut la ușă

O româncă și-a închiriat apartamentul de lux unei firme, iar la scurt timp a avut parte de un șoc. A mers într-o scurtă vizită în blocul respectiv, însă nu se aștepta la ce o să găsească în locuința ei. Femeia din Timișoara a deschis imediat proces, fără să stea pe gânduri!

O româncă și-a oferit spre închiriere apartamentul de lux, pe care-l are în Timișoara, unei firme. Femeia a făcut un contract, care are reguli stricte și clare scrise, dar care n-au fost respectate. Din pură coincidență, aceasta a mers în blocul unde are locuința, să citească indexul la contor. Ei bine, nu se aștepta nicio clipă să afle că în casa ei stau nu mai puțin de șase migranți din Bangladesh. Sigur că, nu așa stabilise cu firma respectivă. Foarte revoltată din cauza situației bizare, femeia a început să-și caute dreptatea în instanță. Asta pentru că ea credea că-n apartamentul de lux va sta administratorul societății, nicidecum angajați din Bangladesh.

Femeia din Timișoara a încercat să aibă o discuție cu șeful firmei respective și să-i ceară explicații pentru fapta lui. Bineînțeles că, n-a reușit, căci bărbatul i-ar fi vorbit foarte urât și chiar ar fi înjurat-o. Dacă a văzut că situația stă astfel, românca a contactat un avocat și l-a dat în judecată pe patronul firmei cu pricina, pentru că nu a respectat regulile stipulate în contractul încheiat cu ea.

Femeia a ajuns în instanță

Aceasta a cerut rezilierea contractului de îndată, pentru că „un apartament de lux cu scara interioară care este folosit în prezent de 6 cetăţeni imigranţi din Bangladesh a căror forme legale de locuire în Timișoara nu sunt cunoscute reclamantei, fiind posibil ca aceste persoane să fi intrat ilegal în țară sau mai mult să intenționeze să părăsească ţara fiind în tranzit în imobilul reclamantei”, notează Adevărul.

Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, migranții i-ar fi deranjat întruna pe ceilalți locatari. Femeia a fost supărată foc și pentru că ar fi putut să închirieze altcuiva apartamentul ei, fără să piardă bani sau să deranjeze vecinii. Magistrații de la Judecătoria Timișoara au respins cererea ca rămasă fără obiect după ce „pârâta a eliberat apartamentul închiriat”. Asta înseamnă că femeia a reușit, în cele din urmă, să rezilieze contractul de închiriere cu patronul firmei respective și să-i evacueze pe cei șase oameni care locuiau acolo.