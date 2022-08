Ce a pățit o româncă care a fost în vacanță, în Thassos. Dezvăluri uluitoare: ”Proprietarul hotelului ne-a zgâriat mașina”

O turistă care dorea să se bucure de o vacanță de neuitat în Thassos a avut parte de o experiență mai plăcută din partea administratorului hotelului în care a ales să se cazeze. Atitudinea neobișnuită a acestuia și problemele comportamentale, au făcut-o pe româncă să tragă un semnal de alarmă tuturor celor care urmează să viziteze acest loc în următoarea perioadă.

Vacanța este foarte importantă pentru turiștii români, tocmai de aceea fac tot posibilul pentru a descoperi cele mai frumoase locuri pe care să le viziteze. Totuși există unii administratori hotelieri care îi fac pe cei cazați să se gândească de două ori data viitoare când doresc să se mai cazeze în același loc. O astfel de întâmplare a fost făcută publică și de o turistă care s-a întors recent din Thassos.

Turiști români băgați în sperieți de administratorul hotelului din Thassos

În urma unei postări făcute publice pe un grup dedicat persoanelor care vizitează sau urmeze să viziteze insula Thassos din Grecia, o româncă a povestit pe larg amănunte despre experiența pe care a trăit-o alături de familia sa din cauza unui administrator. Se pare că atitudinea acestuia a băgat-o în sperieți, mai ales în momentul în care a fost nevoită să asiste la un episod dur încă din prima zi.

Deși românca ține să menționeze că a avut parte de o cazare decentă, cu un mic dejun bun și cu o amplasare foarte bună, atitudinea administratorului a lăsat de dorit. Se pare că acesta stătea tot timpul cu ochii pe clienții săi și încerca să controleze tot ceea ce se întâmpla pe plajă. Ba mai mult decât atât, G. (n.r., administratorul hotelului din Thassos) dorea ca toți clienții săi să consume băuturi numai de la barul pe care îl deținea pe plajă.

„Cazarea a fost relativ în regulă, micul dejun diversificat și gustos, amplasarea perfectă, chiar lângă plajă. Ce ni s-a părut nepotrivit, faptul că proprietarul, G., era un fel de Sherlock Holmes, adică de dimineața și până noaptea îi simțeai răsuflarea în ceafă. Observa ce consumi pe plajă, cât ai comandat la barul său, ce ai mâncat la restaurantul său, ce duci sau ce aduci de la mașină. Oriunde te întorceai, dădeai nas în nas cu G. La un moment dat ni s-a părut frustrant. Când am rezervat ni s-a spus că este inclusă și plaja. G. însă avea pretenție să comanzi totul la barul său”, a scris turista întoarsă recent din Thassos.

Episodul care avea să îi șocheze pe români

Încă din prima zi lucrurile au început să scape de sub control, după ce administratorul a descoperit o altă familie de turiști care au venit cu o sticlă de vin de acasă. Acesta s-a supărat atât de tare, încât la mustrat pe bărbatul de pe plajă și i-s vărsat imediat vinul. Această experiență i-a făcut pe turiști să renunțe să se mai cazeze pe viitor în același complex.

„Încă din prima zi, am fost martorii unei scene neplăcute, care nu ne-a picat bine. Într-o familie, soțul îndrăznise să aducă pe plajă o sticlă cu vin și, ce să vezi, G. s-a aruncat asupra lui ca un uliu, l-a apostrofat și i-a vărsat sticla cu vin. Noi am cam rămas uluiți! Dar vigilența lui G., nu ne-a fost de folos în ultima zi, când înainte de plecare am găsit una dintre mașini zgâriată destul de rău în parcarea sa. Nu ne-am mai întâlnit în vacanțele noastre de până acum cu tipul acesta de cazare atât de controlat de proprietar și de aceea poate ni se pare cam ciudat”, a mai povestit turista.