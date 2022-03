Ce a pățit o tânără din Iași după ce nu a respectat rândul la benzinărie. Ce i-au făcut fetei de 22 de ani

O tânără de 22 ani a fost lovită într-o benzinărie din municipiul Iaşi, de un alt client. Bărbatul s-ar fi enervat pentru că aceasta nu ar fi respectat rândul. Fata a ajuns de urgenţă la spital cu traumatism cranio-cerebral.

Incidentul s-a petrecut, miercuri seară, la o benzinărie din centrul Iaşiului. Tânăra nu ar fi respectat rândul, iar un alt client care astepta să alimenteze ar fi lovit-o puternic.

„A fost un apel la 112 că la o benzinărie de pe strada Sfântul Andrei a avut loc o agresiune fizică asupra unei persoane de sex feminin de 22 ani. Ea a suferit un traumatism cranio-cerebral fără pierderea cunoştinţei. A fost dirijată la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi”, a declarat medicul-şef UPU-SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu.

CITEŞTE ŞI: DE RÂSUL CURCILOR! UN ȘOFER DE 35 DE ANI DIN STREHAIA A PLECAT CU TOT CU POMPĂ, DUPĂ CE A ALIMENTAT ÎNTR-O BENZINĂRIE DIN DEVESELU

Au fost cozi uriaşe la benzinării în toată ţara

Panica s-a instaurat în rândul românilor, după ce un mesaj fals s-a viralizat pe Whatsapp. În textul respectiv se spunea că preţurile la carburanţi vor creşte la 10 lei pe litru, iar în curând doar armata va mai avea voie să alimenteze. Acest lucru a făcut ca foarte mulţi şoferi să ia cu asalt benzinăriile şi îşi facă plinurile din timp.

Guvernul a reacţionat şi a transmis că sunt stocuri suficiente de carburanţi.

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanţi în benzinării. Am avut astăzi (miercuri – n.r.) întâlniri de lucru cu reprezentanţii Rompetrol şi ai OMV Petrom şi am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere şi vor asigura livrările către clienţi. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică şi să stea la cozi. Avem suficiente stocuri”, a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook.

Sursă foto: Arhivă Cancan