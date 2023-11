Ce a pățit tânăra din imagine, după ce a făcut amor cu 300 de bărbați într-un an. Ce decizie a luat

Se spune că niciodată nu e târziu să îți găsești alesul. Dacă o relație amoroasă a eșuat, poți încerca din nou. Nu știi cum te lovește norocul. Spre exemplu, o tânără s-a iubit cu 300 de bărbați într-un an. După această experiență, a luat o decizie importantă!

Annie Knight, un model în vârstă de 26 de ani din Gold Coast, Australia, a dezvăluit în mediul online povestea ei uimitoare. În încercarea de a-și găsit sufletul pereche, a hotărât, să se întâlnească față în față cu mai mulți bărbați. Poate, poate va întâlni marea dragoste. Așa a ajuns ca într-un an să facă amor cu 300 de bărbați, autoproclamându-se, din acest punct de vedere „cea mai activa femeie din Australia”.

Modelul a avut 300 de întâlniri într-un an

Annie își desfășoară activitatea pe o platformă celebră care creează conținut pentru adulți. Am putea spune că se descurcă de minune și asta pentru că a reușit să câștige aproximativ 2 milioane de dolari. Imaginile sexy au făcut-o celebră și pe Instagram, acolo unde se apropie de pragul de 80.000 de urmăritori. Postează, adesea, fotografii cu ea în costum de baie sau în lenjerie intimă, iar bărbații cad pe spate atunci când o văd. Astfel că a reușit ca într-un singur an să aibă 300 de întâlniri amoroase.

„Nu am avut niciodată o viață plină de întâlniri. Obișnuiam să merg la aproximativ trei întâlniri pe an, de aceea vreau să fac asta acum. Nu am fost niciodată genul care să meargă la întâlniri, așa că am vrut să-mi ofer un stimulent și mă trag singură la răspundere prin postările online cu recenziile întâlnirilor.”, a spus modelul, potrivit Daily Star.

Pe unii bărbați, blondina i-a prins că au mințit referitor la anumite calități fizice. Nu toate experiențele au fost plăcute. De la unele întâlniri, tânăra a fost nevoită să plece mult prea repede.

„Unii bărbați care m-au abordat arătau mult mai bine în fotografii decât în ​​viața reală și au mințit despre înălțimea lor. Unii dintre ei au fost cu adevărat nepoliticoși cu chelnerii și asta este o mare problemă pentru mine, așa că am plecat imediat. Sunt foarte pretențioasă, dar au fost cinci tipi cu care am fost și la a doua întâlnire.”, a povestit Annie.

După aceste experiențe, influencerița spune că și-a dat seama cum poate găsi un partener pe măsură. Tânăra crede că secretul este să le povestești bărbaților despre cariera ta, iar în funcție de reacția lor, știi dacă merită sau nu o șansă.

Decizia pe care a luat-o Annie

Modelul de 26 de ani a luat o decizie importantă pentru viața ei amoroasă. Annie a hotărât ca de acum încolo să aibă o întâlnire pe săptămână, timp de un an. Deși unii au judecat comportamentul ei, tânăra susține că nu are motive să se simtă rușinată.

„Ei știu foarte bine înainte de a merge la întâlnire că eu fac asta pentru serviciu, așa cum este menționat și îm profilul meu de întâlniri. Așadar, nu am nimic de ascuns și nu are de ce să-mi fie rușine.

Evident, ei mă vor urmări mai întâi pe Instagram, astfel încât să poată să vadă cine sunt și ce fac. Niciunul dintre ei nu a recunoscut că m-a găsit pe platforma pentru adulți, dar sunt sigur că unii asa au făcut.”, a mai spus Annie.

Până la urmă, poate, modelul va reuși să își găsească sufletul pereche.