Ce a pățit Theo Rose la nunta lui Liviu Teodorescu. Artista a fost invitată să cânte: ”Nu credeam că o să mă apuce dracii pe acolo”

Pe 3 iulie, Liviu Teodorescu și logodnica lui s-au căsătorit. Cei doi s-au prezentat în fața ofițerului Stării Civile și au spus cel mai hotărât ”Da!” din viața lor. Iar la petrecerea de după, mirii au invitat-o pe Theo Rose să cânte. Artista a dezvăluit acum cu ce situație s-a confruntat la eveniment.

Liviu Teodorescu și-a cerut în căsătorie iubita, chiar de ziua ei de naștere, anul trecut. Artistul i-a pregătit iubitei sale o petrecere-surpriză cu toți oamenii dragi din viața Iuliei. Iar, pe 3 iulie, cei doi au devenit soț și soție.

Ceremonia a fost restrânsă, alături de familie și câțiva prieteni apropiați. Apoi a urmat și ceremonia religioasă la sfârșitul lunii iulie. La petrecere, mirii au chemat-o pe Theo Rose să facă atmosferă pentru invitați. Însă, înainte de ziua nunții lui Liviu Teodorescu, cântăreața a participat la mai multe filmări pentru un show TV și oboseala și-a spus cuvântul. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE IMAGINI DE LA CUNUNIA CIVILĂ A LUI LIVIU TEODORESCU CU IULIA, IUBITA LUI DIN LICEU: ”MĂCAR TE-AM TRECUT PE NUMELE MEU”)

Theo Rose se luptă cu anxietatea

De aproximativ trei ani, Theo Rose se luptă cu anxietatea. Iar cântăreața a avut parte de un astfel de episod înainte de a urca pe scenă, la nunta lui Liviu Teodorescu. I s-a făcut rău instant și a mers la baie. A vomitat și abia se putea ține pe picioare.

Colega de breaslă a stat cu ea și a încurajat-o să meargă pe scenă. Invitații o așteptau cu sufletul la gură, iar Theo Rose și-a luat inima-n dinți și a reușit să-și facă treaba. Iar prestația ei a fost aplaudată de toată lumea prezentă. (VEZI ȘI: THEO ROSE, INFECTATĂ DIN NOU CU CORONAVIRUS! CUM SE SIMTE ARTISTA: ”AVEȚI GRIJĂ DE VOI ȘI DE AI VOȘTRI”)

”M-am dus acolo. La început nu dădeam semne așa, că o să mă apuce dracii pe acolo. E și stresul ăla să nu dezamăgești. Am luat o gură de apă și mi-a venit să vomit. Am plecat la baie, cu Alexandra mea după mine. La baie am vomitat și auzeam în cască intro-ul pe care îl cântau băieții”, a povestit Theo Rose în cadrul unui podcast.