Theo Rose, infectată din nou cu coronavirus! Cum se simte artista: ”Aveți grijă de voi și de ai voștri”

Theo Rose a fost din nou depistată pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut chiar de artistă pe contul ei de Instagram, după ce și-a făcut mai multe teste.

Theo Rose s-a infectat cu COVID-19 pentru a doua oară. Zilele trecute, artista nu s-a simțit prea bine și a crezut că este vorba despre o răceală. A decis să stea acasă și cu această ocazie să facă și o pauză vocală. Marți, Theo Rose și-a făcut două teste rapide care au ieșit negative.

Seara a repetat procedura și a ieșit testul pozitiv. Apoi artista a decis să meargă la o secție de testare non-stop PCR. Astăzi a primit rezultatele și vedeta a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus. Theo Rose regretă faptul că nu mai poate onora evenimentele din perioada următoare, dar se bucură de faptul că a acționat la timp și nu a îmbolnăvit pe nimeni. Artista a mai dezvăluit, totodată, că în luna noiembrie a anului trecut a contractat pentru prima oară virusul.

Din fericire, și de această dată, Theo Rose are o formă ușoară a bolii.

”La orele 3:00 ale diminetii am plecat sa ma testez la o sectie de testare pcr non-stop. Astazi am primit rezultatul, care este pozitiv. Va aduc asta la cunostinta, pentru ca ar fi fost o perioada cu multe evenimente, poate ultima atat de plina din acest sezon si ar fi fost extraordinar atat pentru mine cat si pentru trupa mea sa le putem onora.

Ma simt ok, din fericire simptomele nu difera cu mult fata de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru ca da, am mai fost infectata o data. Imi cer scuze fata de oamenii care ma asteptau sa le cant si ma bucur totodata ca am actionat la timp si nu am imbolnavit pe nimeni. Aveti grija de voi si de ai vostri!”, le-a transmis Theo Rose fanilor.

De ce a ținut totul secret?

Întrebată despre motivul pentru care nu a dezvăluit că a fost depistată pozitiv în luna noiembrie a anului trecut, Theo Rose a mărturisit că a făcut acest lucru din teamă. Artista a văzut că de la începutul panemiei toți artiștii care au anunțat că au contractat virusul din China au fost blamați de oameni și astfel a preferat să țină totul secret. (VEZI ȘI: THEO ROSE ȘI BOGDAN DE LA PLOIEȘTI, LUAȚI PRIN SURPRINDERE DE DEDICAȚII ÎN VALOARE DE ZECI DE MILIOANE ÎNTR-UN CLUB DIN BUZĂU | VIDEO)

”Am rămas fără gust și miros trei zile. Singura parte nașpa a fost că apetitul nu era același, dar nu am avut febră, am tușit foarte puțin într-o dimineață și atunci mi-am dat seama că e posibil să fie o problemă. Deja mă testasem, ieșisem negativ, prietenul meu a ieșit pozitiv la test, dar deja ne izolasem împreună. După care au început să se manifeste și la mine simptomele. Am stat în continuarea acasă cele 14 zile. Nu am zis nimănui că am avut Covid”, a spus Theo Rose în cadrul unei emisiuni TV.