Ce a pățit un american atunci când a vrut să ia un taxi din centrul Capitalei. Afișul pus pe ușă l-a speriat

Tot mai mulți străini aleg să vină în România pentru un city-break, să viziteze frumusețile de pe meleagurile noastre. Orașele mari sunt primele pe lista turiștilor, pentru că au mai multe obiective turistice de văzut. Capitala rămâne în topul destinațiilor preferate ale celor care vin în țara noastră. Un american și-a adus aminte de vacanța la noi și le-a povestit tuturor pe internet de ce obstacol s-a lovit în timpul șederii lui în București. A vrut să se urce în taxi, însă s-a răzgândit în ultima clipă după ce a văzut ce scria pe ușa mașinii. Mulți au râs când au auzit!

Un american și-a adus aminte de vacanța lui în România, în urmă cu vreo 12 ani. A ales să vină în București și să vadă frumusețile și istoria orașului. Bărbatul a întâmpinat și prima problemă: limba română! Pentru că nu avea habar să vorbească ori să înțeleagă limba noastră, acesta s-a lovit de mici obstacole în calea lui.

Spre exemplu, a vrut să ia un taxi de la Unirii, din centrul Capitalei, iar pe ușa mașinii era pus un afiș cu „Nu ușa”. Cel mai probabil, era un apel pentru clienți să nu mai trântească ușa autovehiculului.

CITEȘTE ȘI: Ce a putut să pățească un turist străin venit în Sinaia. Cât i-a plătit taximetristului pentru o cursă de 25 de lei

Doar că, americanul a înțeles „NU SUA”. Asta i-a dat de gândit și nu s-a mai urcat în taxi. A crezut că americanii n-au voie în mașina respectivă, așa că a luat-o la pas prin oraș.

„Deci, fiecare persoană care a călătorit vreodată într-o țară străină a avut cel puțin un moment de: „Doamne, sunt atât de turist”. Iar pentru mine a fost în 2012, când am venit pentru prima dată în vizită și am încercat să iau un taxi de la Unirii. Nu știu unde mă duceam, era undeva aproape. Și am văzut ușa (taxiului) și scria „NU USA”.

Știți voi, „nu trântiți ușa”. Dar, în mintea mea de american, neștiind nimic despre limba română, am crezut că scrie „NU SUA”, sau că americanii nu ar avea voie. Și nu am crezut niciodată că românii sunt anti-americani. Așa că am mers pe jos de-a lungul întregii lini în fața taxiurilor, căutând unul în care mi se permitea să intru”, a povestit bărbatul, pe pagina lui de TikTok, intitulată „Fat Tauren Gaming”.