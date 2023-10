Ce a păţit un român, după ce a chemat instalatorul? Ce s-a întâmplat după fix 4 ore

Un român a avut parte de o pățanie în toată regula! A fost nevoit să apeleze la serviciile unui instalator, pentru că se confrunta cu o problemă serioasă în apartamentul tatălui său. Nici prin cap nu-i trecea ce avea să pățească după ce meșterul s-a apucat de treabă. A dat bani frumoși pentru un lucru făcut de mântuială. Foarte furios, acesta le-a povestit și internauților prin ce a trecut.

Un român a pierdut o sumă frumoasă și a fost nevoit să se confrunte cu probleme serioase, după ce a chemat un instalator. Inițial, prețul ar fi fost de 350 de lei, însă ulterior meșterul i-a cerut mai mulți bani pentru a-i desfunda toaleta. În zadar ar fi încercat acesta să-i dea de cap situației, căci n-ar fi reușit. Meșterul s-a chinuit timp de patru ore, ca apoi să facă o treabă de mântuială. Sigur că, și-a luat banii și a plecat. Românul s-a enervat la maxim, pentru că problema pentru care plătise nu a fost rezolvată. Acesta a trebuit să apeleze la ajutorul administrației blocului, însă alți bani, altă distracție.

Ce a pățit un român după ce a chemat un instalator

Foarte supărat din cauza întregii situații, bărbatul a decis să le povestească tuturor prin ce a trecut. După patru ore în care instalatorul plătit cu 550 de lei nu i-a dat de cap problemei sanitare, trei apartamente au fost inundate. S-a gândit să ceară sprijinul ANPC, dar a realizat că nici bon fiscal nu are. A fost mințit de către instalatorul care i-a luat banii și l-a lăsat cu mai multe probleme decât avea.

„Cum cu tata nu am putut desfunda toaleta, am zis să chem un instalator cu șarpe să vină să rezolve problema. Mi-au cerut 350 prima dată și au venit cu o pompă, după, că mai trebuie 200 de ron să vină cu șarpe, într-o oră jumate.După 10 minute aduce din mașină ceva ce nu părea a șarpe, au încercat și nu au reușit. Le-am dat 550 să îmi zică că nu pot și să apelez la administrator sau pe mâine să mai vină. După 4 ore a dat apa înapoi și ne-am inundat 3 apartamente. Ce pot să fac în situația asta în afară de ANPC? Nu mi-au dat bon, mi-au zis că vin cu șarpe pentru 200 ron în plus și nu au făcut asta”, este mesajul acestuia, postat pe Reddit.