La sfârșitul fiecărei luni, românii achită o sumă de bani pentru întreținerea condominiului, noțiune adoptată la nivel european, prin care este denumită o proprietate imobiliară din care unele părți sunt proprietăți individuale, iar restul proprietate comună. Când fac acest lucru, adică atunci când plătesc întreținerea, mulți nu știu exact ce plătesc. Au în scara blocului un avizier pe care sunt trecute calcule legate de apă rece, apă caldă, alte cheltuieli și la final o sumă totală. Unii sunt nemulțumiți, fiindcă li se pare că este prea mult și în multe cazuri ajung să intre în conflict cu reprezentanții Asociației de proprietari de care aparțin.

Calculator de plată la întreținere

Un lucru este cert. Înțelegerea felului cum se calculează întreținerea pentru apartamentele și garsonierele din condominii necesită atenție și răbdare, mai ales că legislația în domeniu este stufoasă. Ea face trimitere la cheltuielile prevăzute de Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. Conform acestei legi, proprietarii „din condominiu au dreptul să fie informați în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociației, să solicite în scris și să primească copii după orice document al acesteia”.

Luăm în discuție blocurile de locuințe, unde cheltuielile pot fi de mai multe feluri: cheltuieli pe persoană, cheltuieli pe cota-parte indiviză, cheltuieli pe consumatori tehnici, pe beneficiar și de altă natură. Dar, pentru a fi siguri că nu plătesc sume exorbitante la întreținere, locatarii dintr-un bloc trebuie să urmeze câțiva pași simpli. De fapt, acești pași presupun ca ei să țină cont de faptul că întreținerea lunară se stabilește în funcție de mai mulți factori, inclusiv, repetăm, de numărul persoanelor ce locuiesc într-un apartament, de cantitatea de apă consumată în luna anterioară, iar pentru cei care nu au centrală de apartament de consumul de căldură.

Ce reprezintă cheltuielile pe persoană la întreținere

Cheltuielile pe persoană sunt reprezentate de: apă rece, caldă menajeră și canalizare, dacă nu există apometre sau în cazul pierderilor/diferențelor de apă, gaze naturale pentru bucătarii, energia electrică aferentă părților comune pentru iluminat, pentru funcționarea ascensoarelor, ridicarea și transportarea gunoiului menajer, deratizare, dezinsecție etc., salarii pentru personalul care asigură curățenia. Modul de repartizare a cheltuielilor pe numărul de persoane dintr-un apartament se va stabili pe baza unui regulament aprobat de către comitetul executiv al asociației. Suplimentar, tot comitetul executiv va putea stabili cote de participare și pentru persoanele care locuiesc temporar în imobil, timp de mai mult de 15 zile pe lună.

De aceea, lunar, la avizierul fiecărui bloc pe lista cheltuielilor la întreținere trebuie să fie afișat, pe lângă altele, în dreptul fiecărui apartament numărul persoanelor care figurează ca locuitori în cadrul clădirii, conform cărţii de imobil, precum și numărul persoanelor care au locuit sau au desfăşurat activităţi în acea clădire în luna de calcul.

Cum se repartizează cheltuielile la întreținere pe consumuri individuale

Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă o a doua metodă de încasare a unor sume destinate întreținerii pe o lună. Ele sunt repartizate în cazul în care există aparate de măsurare (contoare, apometre etc.,), în funcţie de indexul contoarelor individuale, al repartitoarelor de costuri, conform normelor tehnice şi metodologiilor elaborate de autorităţile naţionale de reglementare sau de autorităţile administraţiei publice locale sau în funcţie de alte criterii în baza cărora se pot individualiza consumurile. Se au astfel în vedere: apa rece și canalizarea, apa caldă de consum, energia termică, combustibilul și apa rece pentru prepararea apei calde, gazele naturale, încălzirea proprietății individuale.

Cheltuieli la întreținere pe baza de cota-parte indiviză

Sunt un alt tip de repartizare a cheltuielilor la întreținere care de cele mai multe ori comportă discuții, fiindcă diverși locatari nu știu exact ce reprezintă cota-parte-indiviză, deși aceasta este prevăzută în fiecare contract al unei proprietăți. Explicațiile specialiștilor avizați se bizuie pe faptul că ele reprezintă cheltuielile efectuate pentru întreținerea, repararea, exploatarea și chiar consolidarea sau reabilitarea părților comune ale clădirii, iar repartizarea acestora se face în funcție de cota-parte indiviză înscrisă în cartea funciară. În plus, cheltuielile pe cota-parte indiviză pot fi legate și de fondurile pentru personalul angajat sau contractat al asociației (administrator, contabil, instalator, persoană curățenie etc) și indemnizații acordate membrilor asociației (președinte, cenzor etc).

În realitate, cota-parte indiviză este un raport care ține cont de mărimea proprietății. Așa se face că proprietarii de apartamente cu o suprafață mai mare plătesc mai mult, iar cei care dețin apartamente mai mici ori garsoniere plătesc mult mai puțin. De multe ori, locatarii se declară nemulțumiți când se aduce în discuție cota-parte indiviză, pe motiv că ei nu locuiesc acolo în mare parte a unui an, ba chiar mai mulți ani la rând. Precizăm că prin această prevedere legală, legiuitorul a arătat că o clădire trebuie întreținută și administrată, chiar dacă în apartament/garsonieră nu locuiește nimeni. De reținut, totuși, că într-un condominiu suma cotelor-părţi indivize din actele de proprietate trebuie să fie egală cu 100%.

Rețineți că niciun proprietar de apartament la bloc nu poate fi scutit automat de la plata unor cheltuieli comune. Ele pot fi hotărâte doar cu acordul celorlalți proprietari și printr-o hotărâre a adunării generale

Ce înseamnă repartizarea cheltuielilor pe beneficiari

Cheltuielile pe beneficiari au în vizor toate cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiază în mod individual proprietarii. Sunt gestionate de către asociația de proprietari. Mai exact, este vorba despre cheltuieli legate de citirea și calculul consumului de apă (rece și caldă), căldură, gaze, energie electrică, de chiriile spațiilor comune (boxe, casa scării, holuri etc.), de întreținerea interfonului și a părții de instalație din interiorul apartamentului, de verificarea metrologică a contoarelor individuale etc.

Se specifica mai sus că un locatar are la îndemână instrumente legale, cum ar fi cel prin care poate cere administratorului sau președintelui asociației de proprietari informații legate de modul de calcul al întreținerii. Prin urmare, proprietarii de apartamente au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. În caz de nu sunt mulțumiți de modul de calcul al acesteia, pot să facă o contestație în cel mult 10 zile de la afișarea listei de plată. Există situații în care președintele sau administratorul unui bloc nu răspund favorabil solicitării unui proprietar de a vedea documentele contabile sau alte documente ale asociației. Acesta din urmă se poate adresa cenzorului sau comisiei de cenzori și, în ultimă instanță, chiar și primăriei locale, potrivit avocat.net.

De asemenea, dacă în repetate rânduri, modul de calcul al întreținerii este realizat eronat, proprietarii de apartamente pot cere la intervale diverse câte un extras de cont al asociației de proprietari pe care pot vedea nivelul încasărilor și cheltuielilor asociației, precum și dacă plata furnizorilor de servicii a fost făcută în mod corespunzător.