Ce a pățit un șofer care a sunat la 112 după ce a filmat un copil care conducea o mașină pe DN1

Un bărbat a relatat, pe Facebook, prin ce a trecut după ce a sunat la 112 și a anunțat că un copil conduce o mașină pe DN 1, în Bărcănești, județul Prahova.

Adrian Dragomir a povestit, pe Facebook, ce a pățit, după ce a anunțat la 112 faptul că a surprins imagini cu un copil care conducea o mașină pe DN1, în Bărcănești, județul Prahova. Bărbatul spune că a fost atenționat, prin faruri, să se dea la o parte de prima bandă.

„Domnul acesta îmi dădea disperat faruri să mă dau la o parte de pe prima bandă (ceea ce de obicei și fac în aceste situații). Ce șoc am avut când am văzut că de fapt primeam de la un copil nu mai mare de 7-8 ani. Despre cât de sănatos la cap este domnul, vă las pe voi să apreciați. Am sunat la 112… unde am explicat aproape un minut despre ce este vorba ca să fiu transferat la dispecerat, care mă întreabă (din nou): ” , a povestit Adrian Dragomir.

Publicată de Adrian Dragomir pe Duminică, 28 iulie 2019

Bărbatul susține că a explicat operatorilor unde este și în ce direcție se deplasa mașina respectivă: „Le explic unde mă aflu, unde se duce mașina respectivă, le spun că am filmare și întreb: ”.

Adrian Dragomir spune că și-a continuat drumul spre Ploiești.

„Plec, ajung în Ploiești, pe bulevard sună telefonul: . Tăcere câteva secunde după care mă întreabă dacă pot să mă întorc, ceea ce am și făcut” , a mai scris bărbatul pe rețeaua de socializare.

Pus pe drumuri, bărbatul se gândea că va primi amendă pentru că a filmat cu telefonul în timp ce conducea, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Potrivit reprezentanților Poliției Prahova, șoferul care a fost filmat cu copilul la volan a primit un avertisment scris și „și-a luat angajamentul ca pe viitor să respecte legislația rutieră și modul de transport al minorilor”.

Surse judiciare au declarat că bărbatul se întorcea de la o înmormântare și a povestit că băiatului i s-a făcut rău și l-a luat în brațe, urmând să tragă pe dreapta.