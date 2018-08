Vestea că Misha si Connect-R divorțează a șocat pe toată lumea! Deși existau zvonuri, cei doi le-au negat timp de mai multe luni, spunând că între ei totul s-au rezolvat. Cu toate acestea, însă, Connect-R a anunțat că se desparte de artistă, marți (14 august). Cu doar câteva ore înainte, Misha a publicat o imagine cu un citat pe contul său de Instagram.

„Nimeni nu este prea ocupat. Este doar vorba de priorități”, acesta este mesajul publicat de Misha pe pagina sa de Instagram. Connect-R a anunțat că s-a separat de mama copilului său în urmă cu un an. Cu toate acestea, cei doi au susținut în tot acest timp că, deși au existat probleme, sunt în continuare împreună. Connect-R a explicat și că nu vrea ca lumea să îi întrebe ce s-a întâmplat între ei și că au rămas prieteni de dragul copilului. (Citește și Misha a vorbit despre divorțul de Connect-R: “Aş fi ipocrită să spun acum că totul este roz!”)

Cum a anunțat Connect-R că s-a despărțit de Misha: „Atât am avut de spus!”

„Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an și 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru! Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea inclusiv presa să nu ne pună întrebări. Mulțumim anticipat”, a scris Connect-R pe pagina lui de Instagram. Vestea i-a șocat pe fanii cuplului, mai ales că în urmă cu doar cinci zile, cântărețul îi făcea o declarație emoționantă de dragoste soției sale. (CITEȘTE AICI mesajul lui Connect-R pentru Misha: „Eu nu sunt un soț bun!”)