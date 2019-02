Ce a postat pe Facebook Ana Maria Pantaze, croitoreasa de la Românii au talent, după ce a fost difuzată emisiunea la Pro TV

Ana Maria Pantaze are 38 de ani și este din București. Într-un interviu acordat recent, a făcut primele declarații despre ce a însemnat pentru ea reușita de pe scena show-ului de la Pro TV a emoționat-o foarte mult, iar ea a avut puterea să vorbească, într-un interviu, și despre copilăria dificilă pe care a avut-o.

Până acum, Ana Maria Pantaze nu a reușit să facă până acum o carieră în lumea muzicii. Însă, după Golden Buzz-ul obținut pe scena ”Românii au talent”, viitorul ei se prezintă cu totul altfel, iar perspectivele sunt optimiste. Ana Maria Pantaze trăiește din salariul modest de croitoreasă pe care îl primește de la patronii săi. De câțiva ani buni însă, ea și-a dezvoltat pasiunea pentru muzică și a început să cânte, fredonînd în baie, și, ulterior, la karaoke cu prietenii.

“Nici acum nu îmi dau seama cum. Am început cântând prin casă, prin baie, fredonând, pe urmă am ajuns la karaoke. Lumea a început să spună că am voce și că ar trebui să fac ceva cu ea, dar am zis că eu vin «de fun» la karaoke, nicidecum să impresionez pe cineva. M-au împins de la spate prietenii: «Du-te, du-te și fă ceva!». Și m-am dus”, a mărturisit concurenta de la “Românii au Talent”, sezonul 9.

Ana Maria Pantaze învață cum este să fii, dintr-o dată, vedetă: ”Ești un fenomen!”

Cu doar câteva ore în urmă, Ana Maria Pantaze a postat pe pagina sa de Facebook momentul emoționant în care a fost recompensată cu un Golden Buzz. Bineînțeles că prietenii virtuali au felicitat-o, iar o astfel de intereacțiune a bucurat-o nespus pe ”Croitoreasa de la Românii au talent”.

”Cu primul sunet ai creat o adevarata MAGIE! Deja vad stadioane pline aplaudandu-te”, ”Felicitari ! O voce cum nu sunt prea multe! Succes in continuare!”, ”Minunata!!!!!!!Bravo!!!!!”, ”Felicitări din suflet si visuri împlinite! Cu admirație”, ”Ești un fenomen,fată dragă!Bravooooo!”, ”Bravo !!! Succes in continuare !”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali ai Anei.

“Nu mă așteptam, sincer, să iau niciun Golden Buzz, mă așteptam să nu iasă deloc bine, dar a ieșit bine, am avut oameni care m-au susținut și care m-au împins un pic de la spate să am încredere în mine. Nu mă așteptam ca Mihai Petre să îmi dea un Golden Buzz, a fost super, emoțiile au fost mari și sunt și acum”, a declarat Ana Maria Pantaze, după ce a primit Golden Buzz în timpul primei ediții de la “Românii au Talent”, relatează stirileprotv.ro.

