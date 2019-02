Ce va face croitoreasa de la “Românii au Talent” cu premiul cel mare dacă ar câștiga finala! Ana Maria Pantaze a ținut să se afle chiar de la ea

Ana Maria Pantaze, o croitoreasă din București, a făcut spectacol pe scena concursului de la “Românii au Talent”! Ea i-a cucerit pe jurații emisiunii de la Pro TV cu vocea sa, iar Mihai Petre a fost cel care a apăsat butonul de Golden Buzz, care a dus-o pe tânără direct în semifinale. În urmă cu câteva ore, concurenta de la “Românii au Talent” a dezvăluit ce ar face cu o parte din banii primiți în cazul în care ar pleca acasă cu premiul cel mare.

Aflată în competiția pentru marele trofeu de la “Românii au Talent”, sezonul 9, Ana Maria Pantaze a mărturisit cu sinceritate că nu s-a gândit până de curând la acest moment. Cu toate astea, a spus că, în cazul în care va câștiga marele premiu al sezonului #9suprem, o parte din bani îi va dona fiului unei prietene, care e grav bolnav.

“Încă nu m-am gândit, sincer, la premiu. Întâi să văd dacă ajung în finală și apoi poate că m-aș gândi. Sunt mai multe opțiuni. Una ar fi să ajut pe cineva. Am o prietenă care are un băiețel ce are nevoie de ajutor. Să-l ajut pe el. Și probabil ar mai fi altceva, nu e doar asta. Dar până ajung acolo mai e. Momentan, nu mă gândesc la premiu”, a dezvăluit talentata concurentă într-un interviu acordat pentru romaniiautalent.protv.ro.

Întrebată de ce și-a ales o melodie atât de grea ca cea a cântăreței Etta James, Anamaria Pantaze a declarat: “Ascult aproape orice. Și operă. Și clasică. Și jazz. Ascult de toate, nu am o preferință. Cam de toate. Piesa Ettei mi s-a părut o piesă ușoară. Adică am ales o piesă care mi se potrivește cu vocea și pe care pot s-o cânt”.