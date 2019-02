Cine este, de fapt, croitoreasa de la “Românii au Talent” care a primit primul Golden Buzz

Ana Maria Pantaze, croitoreasa de la “Românii au Talent” care a primit primul Golden Buzz, are 38 de ani și este din București. Într-un interviu acordat recent, a făcut primele declarații despre ce a însemnat pentru ea reușita de pe scena show-ului de la Pro TV și a vorbit despre copilăria dificilă pe care a avut-o și cum nu a reușit să facă până acum o carieră în lumea muzicii.

Citește și: Cristina Țopescu, despre croitoreasa cu voce de aur de la “Românii au talent”: “Mi-a dat o lecţie fata asta”

Ana Maria Pantaze trăiește din salariul modest de croitoreasă pe care îl primește de la patronii săi. De câțiva ani buni însă, ea și-a dezvoltat pasiunea pentru muzică și a început să cânte, fredonînd în baie, și, ulterior, la karaoke cu prietenii.

“Nici acum nu îmi dau seama cum. Am început cântând prin casă, prin baie, fredonând, pe urmă am ajuns la karaoke. Lumea a început să spună că am voce și că ar trebui să fac ceva cu ea, dar am zis că eu vin «de fun» la karaoke, nicidecum să impresionez pe cineva. M-au împins de la spate prietenii: «Du-te, du-te și fă ceva!». Și m-am dus. (n.r.: râde)”, a mărturisit concurenta de la “Românii au Talent”, sezonul 9.