Cum a fost fotografiata Gina Pistol in bratele lui Smiley, in culisele de la Romanii au talent? E chiar ea? Vedeta de la Antena 1: „Haterii o sa spuna ca e Photoshop”

Aseara a avut loc prima editie a emisiunii Romanii au talent din acest an. Gina Pistol a dat pe fata relatia pe care o are cu Smiley si a postat o fotografie in care „apare” in bratele prezentatorului emisiunii de la Pro Tv. Dar se pare ca imaginea este trucata.



Gata, nu mai este niciun secret. Gina Pistol a confirmat oficial relatia cu Smiley. In urma cu doar cateva ore, vedeta de la Antena 1 a publicat o fotografie pe o retea de socializare, in care „apare” in bratele iubitului ei, Smiley. Imaginea a fost realizata in culisele emisiunii Romanii au talent de la Pro Tv, dar se poate observa ca este trucata. Fata Ginei a fost pusa cu un program de editate pe corpul unui copil care s-a fotografiat cu artistul 🙂

Mai mult, fotografia a fost insotita de un comentariu amuzant: „Haterii o sa spuna ca e Photoshop”, a scris Gina Pistol.

Au avut o relatie discreta

Smiley și Gina Pistol formează un cuplu din martie 2017, însă au fost extrem de discreți cu aparițiile în public. Ba mai mult, niciunul nu a recunoscut că trăiesc împreună o poveste de dragoste. Totuși, recent, artistul a confirmat faptul că are o legătură cu o femeie, pe care o consideră cea ideală.

“Cred că femeia cu care sunt e cea ideală”, a răspuns Smiley, întrebat despre femeia ideală. Cu siguranță, Gina Pistol va aprecia cuvintele iubitului său.