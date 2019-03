Ce a postat Simona Halep pe Facebook la ora 06.55 dimineața, după ce a învins-o pe Kateryna Kozlova și s-a calificat în optimi la Indian Wells

Simona Halep (2 WTA) s-a impus, duminică seară, în fața jucătoarei din Ucraina, Kateryna Kozlova, scor 7-6 (3), 7-5, și s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells.

In aceasta dimineata, Simona Halep a postat mai multe fotografii pe Facebook, insotite de un mesaj. „Mandra pentru ca am obtinut o alta victorie in conditii dificile azi la PNP Paribas Open. Ne vedem marti”, a scris Simona Halep.

Halep a început bine meciul și a condus constant cu break în față. Românca a avut o minge de set la 5-4, însă Kozlova a revenit și a trimis actul în tie-break, acolo unde Simona a luat rapid un avantaj important și s-a impus cu 7-3.

În setul secund, cele două jucătoare nu și-au făcut serviciul în primele patru game-uri, însă cea care a rupt echilibrul a fost tot Simona Halep. Numărul doi mondial a servit pentru meci la 5-3, dar ucraineanca a complicat din nou lucrurile și a dus scorul la 5-5. În cele din urmă, românca a închis meciul, făcând break la 6-5 și calificându-se în optimi.

În următoarea rundă, Halep va înfrunta câștigătoarea duelului dintre cehoaica Marketa Vondrousova (61 WTA, 19 ani) și letona Jelena Ostapenko (22 WTA, 21 de ani).