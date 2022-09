Ce a primit, de fapt, un bărbat din Cluj-Napoca după ce a comandat online un monitor de 1.879 de lei, de la evoMag

Supărare mare pentru un bărbat din Cluj care a achiziționat un monitor performant de pe un site destinat electrocasnicelor. Clientul a cumpărat produsul cu un preț de 1.879 de lei, iar surpriza a fost alta. Monitorul a venit defect! Acum, bărbatul a făcut plângere la ANPC. Iată care a fost explicația magazinului.

Vorba din popor:”Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg” nu e degeaba. Așa a pățit un bărbat din Cluj-Napoca, după ce a căutat și a găsit un monitor pe un site de electrocasnice și care părea că promite sarea cu mare. Mai exact, produsul figura ca fiind nou la capitolul „stare de funcționare”, însă realitatea a fost alta.

”Am achiziționat un monitor în valoare de 1879 lei care a sosit cu defect (o dungă mare și albă de pixeli pe monitor vizibilă doar după ce am conectat monitorul la curent). Am sunat instant și am anunțat acest defect firmei evoMAG care mi-a comunicat că le pare rău și ca vor trimite curier după produs. După 14 zile am fost contactat și mi s-a confirmat defectul descris de mine, dar mi s-a spus că trebuie să plătesc eu 1866 lei reparația. Am sunat și mi-a spus agentul că ecranul e „spart” și insinua că eu aș fi făcut asta, neacceptând returul produsului, ”a declarat bărbatul într-o postare pe facebook.

Ce a primit bărbatul la livrare

„A trebuit sa îi explic că nu e spart, ci defect. Acest lucru se poate vedea și într-una dintre filmările ce le-am atașat în link-ul de la Google Drive-ul meu. Curierul Cargus ce a livrat produsul a spus că dacă e nevoie poate și el declara faptul că nu aveam cum să observ acel defect prin serviciul „verificare la livrare”. Câțiva agenți Evomag, dar si CEO Evomag au insistat spunând că trebuia să fac proces verbal de constatare cu curierul, deși eu încercam să-i explic că defectul apare numai când conectez monitorul la curent. Nu aveam cum să chem curierul în casa și să-i cer să aștepte până testez eu monitorul”, a mai declarat clujeanul.

Ce i-au răspuns reprezentanții evoMag

Problema nu a fost însă rezolvată, iar bărbatul s-a ales cu o pagubă în valoare de 1.879 de lei.

„Nu aveam cum să chem curierul în casă și să-i cer să aștepte până testez eu monitorul. Am comunicat cu firma Cargus și am atașat și un screenshot în care confirma că serviciul de verificare colet la livrare nu include și verificarea tehnică, adică testarea produsului în priză. Agentul a spus că nu are ce face și să fac reclamație pe adresa lor de reclamații.

Am făcut 3 reclamații pe adresa lor de reclamații și nu am primit niciun răspuns. Am scris pe adresa lor de whatsapp pentru garanții. Din nou, fără răspuns. Le-am scris pe customer service unde mi s-a răspuns și mi s-a spus că decizia lor rămâne aceeași și după ce le-am explicat că greșesc, CEO Evomag mi-a răspuns cu „?”. Efectiv atat, un semn de întrebare. Dacă sun la numărul lor de garanție, îmi răspunde același individ cu același răspuns și oftat in voce”, a mai scris bărbatul pe facebook.

Nici cei de la ANPC nu au fost de ajutor în cazul de față.

„Între timp am contactat LG (firma monitorului) care mi-a confirmat și telefonic și prin email că defectul poate fi din fabrica sau în urma transportului și că service-urile nu pot determina originea exactă a acelui defect. De asemenea defectul ar trebui să intre in politica DOA (Dead on Arrival) de la LG.

E foarte demoralizant și mi-am pierdut total încrederea in Evomag. Nu credeam că pentru un defect primit direct cu produsul trebuie sa trec prin atâtea. Am facut și plângere ANPC si după vreo 40 zile am primit răspuns în care mi se spunea că citez «petiția este neîntemeiată»”.