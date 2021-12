Ce a primit Mircea Badea după ce a comandat on-line câteva parfumuri. Ireal ce era în colet, de fapt

Mircea Badea a avut parte de o „surpriză” neplăcută, după ce și-a comandat on-line câteva parfumuri. Bucuros că a venit comanda la adresa stabilită, omul de televiziune s-a pus pe despachetat. Însă, în momentul în care a deschis coletul, a avut un șoc. Ce a găsit, de fapt, în cutie?

Mircea Badea a decis să își facă o comandă on-line la câteva produse. Jurnalistul și-a comandat niște parfumuri de pe un site, pentru a nu mai participa fizic la „febra cadourilor” pentru sărbătorile de iarnă.

Zis și făcut! Jurnalistul a băgat toate datele necesare pentru comanda on-line luni seara, coletul urmând să ajungă în cursul zilei de vineri. Însă, Mircea Badea a rămas uimit când a primit marți un mesaj de la curier, spunându-i că vine să aducă comanda.

Ce a găsit, de fapt, Mircea Badea în colet

Însă, în momentul în care a venit coletul la adresa stabilită, prezentatorul TV a avut parte de o „surpriză” neplăcută. Acesta a constatat faptul că produsele sosite nu erau, de fapt, cele pe care le comandase. Până joi, însă, jurnalistul nu s-a atins de colet. Joi a deschis cutia și a avut „surpriza” să primească, de fapt, patru cărți!

Corect din fire și tipul de persoană care pune punctul pe „i”, Mircea Badea nu a mai dorit să stea pe gânduri și a făcut o plângere, după ce a primit alte produse decât cele pe care le-a comandat on-line. Întreaga situație a explicat-o la Radio ZU.

„Am comandat niște parfumuri pentru cadouri. Nu am avut nervi să le cumpăr din magazin, am zis să le comand pe Internet. Am făcut o comandă dodoloață pe un site. Primesc mail că s-a făcut comanda. Era luni și mi-au scris că vineri primesc comanda. Marți primesc sms că vine curierul. Cum să vină așa repede când comandasem luni noapte?!

A venit curierul, nu eram acasă, a deschis ușa altcineva. Când am venit acasă, am văzut pachetul care era cam mic pentru cât comandasem, dar nu m-am atins de el. L-am lăsat să zacă acolo. Nu aveam timp și nervi să deschid pachete în acel moment.

Se face joi și am desfăcut coletul. Erau patru cărți, deși comandasem parfumuri de mulți bani. Mi-au adus următoarele patru cărți: Vindecarea traumelor din trecut, Preia controlul asupra vieții tale cu ajutorul tehnicilor de dezvoltare personală din terapia EMDR, Liber să înveți – De ce eliberarea instinctului de a se juca îi va face mai fericiți pe copiii noștri, Un părinte mai bun și încă o carte scrisă de Gogol”, a spus Mircea Badea.

Mircea Badea a făcut reclamație

Jurnalistul Mircea Badea a vorbit cu reprezentanții firmei de curierat, dar problema nu s-a soluționat, termenul fiind de 30 de zile.

„Am bănuit că nimeni din casă nu a comandat cărțile acestea și am sunat să întreb ce s-a întâmplat cu parfumurile. Mi-a cerut numărul AWB, m-a întrebat în ce ambalaj au venit. Firma de curierat cred că a încurcat comenzile, dar le-a încurcat la modul grav. Mi-a zis că lor le apare în sistem că a fost livrată comanda, apoi mi-a spus să fac poze cu cărțile”, a mai zis Mircea Badea.

Sursă foto: Instagram