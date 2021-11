Mircea Badea, încă o aventură cu Poliția. “Ați consumat băuturi alcoolice?” Care a fost răspunsul prezentatorului TV și ce decizie a luat agentul

Mircea Badea a fost oprit, miercuri seară, în trafic de un echipaj al Poliției Rutiere, pentru un control de rutină. Din păcate, verificarea a durat mai mult decât era anticipat, astfel că prezentatorul TV a întârziat la emisiune. Acesta nu este, însă, supărat pe oamenii legii, ba din contră.

Poliția Rutieră a organizat un filtru în apropiere de sediul Antena 3, iar Mircea Badea nu a reușit să-l ocolească. După ce i-au fost verificate actele, prezentatorul a fost pus să facă testul cu etilotestul. Din fericire, rezultatul a fost zero, însă prezentatorul TV a întârziat la muncă, pentru că acțiunea a durat câteva minute.

(NU RATA: MIRCEA BADEA S-A ÎNTÂLNIT ÎN TRAFIC CU SIMONA HALEP. CE A SPUS JURNALISTUL DE LA ANTENA 3 DESPRE BOLIDUL CONDUS DE SPORTIVĂ)

“Deci, mă oprește Poliția, vine un domn, era un mare filtru. Vine și zice: ‘actele’. Îi dau actele – tare asta cu actele întotdeauna – îi dau actele, se uită în ele să vadă permisul, am asigurare, am ITP… După aia stă așa un pic și zice: ‘Domnu’ Badea, ați consumat băuturi alcoolice?’.

Și știi că eu nu vorbesc cu ei niciodată, eu nici nu mă uit la polițist. Le dau geamul atât.. Am o adâncă considerație pentru activitatea lor, pentru că e utilă. Și zice: ‘Ați băut?’ ‘Nu’, am spus eu destul de amărât. Mi-a stat atât să le zic că vin de la Pianul de Jos, de la golf, stați liniștiți, relaxați-vă, pe loc repaus.

Și zice: ‘Atunci să facem testul cu etilotestul’. Așa că am mai stat. Până s-a dus, până a venit cu etilotestul, până am suflat. Desigur, rezultatul a fost zero, că eu nu sunt Cîțu, dar am pierdut practic ceva timp”, a povestit Mircea Badea.

(NU RATA: EA ESTE PRIMA IUBITĂ CELEBRĂ A LUI MIRCEA BADEA. CU CINE S-A IUBIT, TIMP DE 7 ANI, PREZENTATORUL DE LA ANTENA 3, ÎNAINTE DE CARMEN BRUMĂ)

Mircea Badea, aventură cu Poliția: “Foarte util și ‘bravo’”

Chiar dacă a întârziat la locul de muncă, Mircea Badea a lăudat acțiunea Poliției Rutiere, pe care o consideră binevenită.

“Foarte util, foarte tare, cred că e foarte bine și ‘bravo’”, a precizat prezentatorul emisiunii “În Gura Presei”.