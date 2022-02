Ce a primit o femeie din Bucureşti, după ce a comandat un tort de la o cofetărie? “Sper să nu mai păţească nimeni ca mine”

Atunci când comanzi un tort pentru o ocazie deosebita, îți dorești ca totul să fie superb, pe măsura așteptărilor tale, dar și a sumei pe care ești dispus să o scoți din buzunar. Însă, atunci când plătești pentru ceva și primești în schimb un… ceva ce abia că seamănă cu ce ți-ai dorit, atunci chiar e o problemă.

În acceastă situația s-a aflat și o femeie din București, care a dorit un tort special, pentru o ocazie deosebită (o cerere în căsătorie) și s-a ales cu… o prăjitură care nu are nicio legătură cu dorința sa.

Cum arată tortul buclucaș

Iată postarea femeii care a primit în loc de tortul pe care și l-a dorit, o imitație ciudată:

”În următoarele poze o să va arăt cum trebuia să arate un tort pe care l am comandat la cofetăria *&^%$# și cum l-am primit. Am fost acuzată că nu dețin ‘probe’ așa că aleg să le fac publice aici, dacă tot nu îmi este permis pe pagina lor. Am dorit un tort simplu cu un mesaj deosebit, care a ajuns un mesaj pixelat, printat, oribil.

Am lăsat o recenzie din nemulțumire pe pagină lor și bineînțeles că nu le-a convenit. Menționez că am fost anunțată doar în momentul în care am ajuns să ridic tortul, că acesta are o problema și nu e chiar ce mi am dorit, ‘neștiind’ ce s a întâmplat cu cofetarul, ‘deobicei le face foarte frumoase’.

Ceea ce știu și eu, de asta am și apelat la ei, pentru că nu este prima dată când am comandat. Din comoditate, că este foarte aproape de casă și repet, niciodată n am avut probleme până acum cu ei, mi am luat o mare țeapă, care a fost pe punctul de a strica un moment minunat și unic în viața celor dragi mie. Sper să nu mai pățească nimeni ca mine”, a scris femeia pe Facebook.

Sursa foto: Facebook