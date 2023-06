Ce a primit un ieșean care a comandat 2 pizza într-un restaurant din Miroslava: „A mers direct la gunoi!”

Un bărbat din Iași a avut parte de o surpriză de proporții! O simplă ieșire la restaurant s-a transformat într-un amestec de stupoare, nervi, bani irosiți și mâncare aruncată la gunoi. Cerințele lui, obișnuite de altfel, au fost îndeplinite într-un fel aparte de restaurantul pe care l-a ales. Ce a putut să primească la masă după ce a comandat două pizza?

Un ieșean a fost lăsat fără cuvinte după ce a mers la un restaurant din Miroslava. Bărbatul a comandat două pizza, una cu ton și una cu legume. Însă, a avut parte de o surpriză de proporții atunci când comanda i-a ajuns la masă. Când vorbim despre pizza există trei ingrediente simple care nu au cum să lipsească: blatul, sosul de roșii și mozzarella. După ce s-au pus aceste trei ingrediente se pot adăuga altele, în funcție de preferințele fiecăruia și de tipul de pizza dorit, ei bine nu și în cazul restaurantului din Miroslava, o comună din județul Iași.

Pizza specială

Ieșeanul a primit la masă două pizza puțin mai speciale. În acest caz, se pare că bucătarul a folosit doar blatul de pizza și câteva toppinguri, uitând cu desăvârșire de sosul de roșii sau de mozzarella. Clientului nu i-a venit să creadă când a văzut ce fel de pizza i-a fost adusă. Așa că a vorbit cu patronul restaurantului, exprimându-și nemulțumirea. Dar nu a avut prea mult succes, bărbatul susținând că așa se face pizza și comanda nu este greșită cu nimic.

Pentru cele doua pizza speciale, ieșeanul a plătit 90 de lei. Bărbatul a postat totul în mediul online, iar povestea lui și cele două preparate au devenit virale.

„Pizza de la Golden Kitchen, Miroslava. Omul zice că are clienți pentru așa ceva… O pizza făcută în bătaie de joc, fără nimic pe ea decât o mână de măsline aruncate pe mijloc, fără mozzarella fără nimic… Iar cea cu ton, are ton doar în vis și arata tot la fel… Execrabil, cea cu legume a mers firește, direct la gunoi… Felicitări șefului pizzeriei pe care l-am sunat și încerca să mă convingă că are de toate pizza aceea… Apropos, cele doua pizza au costat 90 lei.

UPDATE ORA 18:15: tocmai m-a sunat distinsul domn să mă facă țăran și bou….Am vrut să îi urez succes în afaceri dar nu am mai apucat, că m-a apucat cu nervi…”, a scris ieșeanul în mediul online.

„Ți-a făcut o farsă”

Postarea ieșeanului a atras atenția internauților, care, la rândul lor, au explodat când au văzut ce a putut să primească bărbatul. Unii au recunoscut că nu au mai râs atât de bine de mult timp, după ce au văzut cele două pizza, iar alții s-au revoltat. Cert este că în afară de patronul restaurantului, nimeni nu cunoaște această rețetă inedită de pizza.

„Așa pizza îl puneam pe patron cu mă-sa și cu tot neamul lui să o mănânce!! Niște jegoși de oameni pot trimite așa ceva!”, a spus unul dintre internauți.

„Vai de mine, 90 de lei pe așa ceva? Nici gratis, nu sunt comestibile! Toți patronii vor să le intre bani în buzunar bătându-și joc de clienți, nu neapărat fiind vina angajaților, așa fiind instruiți la rândul lor, plus ingredientele ieftine care se văd cu ochiul liber. Știi vorba aia, ajungi să mănânci fără să știi ce mănânci! Nu se mai ține cont în ziua de astăzi, bani să iasă!”, a spus un altul.

„Fac o pizza la tigaie… și rapidă cu de toate și foarte bună, nu le mai băgați bani în buzunare fraților, lăsați-i să învețe să respecte clientul”, a replicat un alt internaut.

„Eu mor aici, rând de jumătate de oră. Nu am văzut așa ceva în viața mea. Eu cred că ți-a făcut o farsă. Mi se pare ireal. Iar dacă eram în locul tău, patronul era la spital acum”, a mai spus altul.

(VEZI ȘI: CÂȚI EURO A DAT UN TURIST ROMÂN PE O STICLĂ DE COCA-COLA, ÎNTR-O CELEBRĂ STAȚIUNE DIN CIPRU)