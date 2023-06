Câți euro a dat un turist român pe o sticlă de Coca Cola, într-o celebră stațiune din Cipru

Sezonul estival a început, iar mii de români se pregătesc de vacanță. Majoritatea aleg destinații la malul mării sau oceanului. În ciuda faptului că Grecia și Turcia sunt preferate de majoritatea turiștilor români, ei pot opta și pentru alte destinații extrem de ofertante. Printre acestea se numără și Cipru. Una dintre stațiunile cele mai cunoscute din această țară este Paphos. Recent, un turist român care și-a petrecut vacanța în această stațiune, a dorit să împărtășească experiența sa cu alte persoane. Bărbatul a oferit mai multe detalii referitoare la prețurile de pe litoralul cipriot.

Un turist român a povestit experiența sa de pe litoralul cipriot. Cum sunt prețurile în celebra stațiune Paphos

Cipru este o frumoasă țară insulară situată în Marea Mediterană. Una dintre stațiunile cele mai cunoscute din această țară este Paphos. Situată în partea de vest a Ciprului, stațiunea se bucură de un climat mediateranean, cu soare strălucitor pe tot parcursul anului. Situl arheologic din Paphos este înscris în Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. În plus, potrivit legendelor, din apele cristaline de lângă Paphos s-a născut Afrodita, zeița iubirii și a frumuseții. Acestea sunt doar câteva dintre „ingredientele” care dau un farmec aparte acestui loc, ce nu trebuie ratat de iubitorii de mare, soare dar și istorie.

Recent, un turist clujean aflat în vacanță în stațiunea Paphos a dorit să împărtășească din experiența sa pe litoralul cipriot. Bărbatul a fost extrem de plăcut surprins că prețurile, în general, sunt apropiate de cele din Cluj Napoca. Mai mult, unele prețuri sunt chiar mai mici decât în țara noastră. Bărbatul a povestit că a dat 1,5 euro pe o sticlă de Coca Cola la 1 litru, iar pe un nes mare 3,5 euro. În plus, accesoriile pentru femei sunt mai ieftine decât în România. În concluzie, bărbatul s-a declarat mulțumit de serviciile și ofertele de pe litoralul cipriot.

„De când am ajuns în Paphos, exceptând taxi-ul, care este minim 10 euro cam oriunde mergi, restul prețurilor sunt decente, multe sub cele din Cluj-Napoca. De exemplu, prețul pâinii și a produselor alimentare este cât în Cluj-Napoca. Dacă vorbim de țigări de lux pentru vacanță, mi-am cumpărat Cohiba (cubaneze) cu 9 euro și Trinidad (tot cubaneze) cu 12 euro, mult sub prețurile din Cluj, din zona centrală…

De asemenea, un cocktail Cosmopolitan simți că-i cocktail cu alcool, fără o tonă de gheață cum se pune la noi.

Accesoriile pentru o femeie, mai ieftine ca la noi și aici ne referim la mărcile celebre, iar o Coca Cola la un litru, de exemplu, este 1,5 euro iar un nes mare Tchibo 3,5 euro” a povestit turistul clujean din Paphos.

