Un constănțean a crezut că prețurile sunt reduse, dar a avut un șoc la casă: „Oare așa se aplică reducerile la toate magazinele?”

Zilele acestea, un bărbat din Constanța a postat pe rețelele de socializare nemulțumirea sa despre un produs redus de la Kaufland. Vasilică a vrut să cumpere covrigi cu semințe de susan, dar mare i-a fost surpriza când a ajuns la casele de marcat. Enervat de situație, omul a pârât imediat lanțul de magazine pe Facebook.

Vasilică a văzut foarte clar că un covrig cu semințe de susan produs de Kaufland are prețul redus de la 0,99 lei la 0,50 lei. Bucuros de ofertă, individul a cumpărat nu unul, ci cinci covrigi. Când a ajuns la casa de marcat și a ieșit bonul, a văzut că a fost taxat cu aproape 5 lei, nu 2,50, cât era firesc să plătească. Pentru a-și face dreptate, a mers la departamentul de relații cu clienții din incinta magazinului, unde a reușit să își obțină diferența.

„Atenție puțin la Kaufland!!! La raft este un preț, la casă, altul. Dacă reclami la informații clienți, primești diferența…!!! Oare așa se aplică reducerile???”

Produsele K-Classic de la Kaufland se află în topul preferințelor românilor datorită prețurilor accesibile. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu adevărul despre calitatea lor. Magazinul pune la dispoziție peste 1.000 de produse marca proprie K-Classic la un preț cu mult sub media standard. Mulți români se gândesc că poate nu sunt de calitate, ținând cont de prețul mic al acestora. În acest caz, o gospodină deslușește misterul.

„Nu prea am postat până acum, dar vreau să vă întreb și pe voi de un lucru ce l-am observat azi în Kaufland. M-am dus să cumpăr necesarul pentru o rețetă de prăjituri și mă gândeam totuși să iau ingrediente mai de calitate și nu chiar marca lor K-Classic. Mai mare mi-a fost mirarea când am pus mâna pe o făină de 5,49 RON, mă uit la producător, pun mâna pe făina lor de la K-classic cu 2,89 RON, același producător…

După această fază am început să mă uit la toate produsele ce aveam nevoie și nu erau marca K-Classic, dar aveau același producător și erau mai scumpe. Nu se justifică de ce să plătim bani în plus din buzunarul nostru, când pur și simplu putem lua marca K-clasic sau „Vreau din România” la cel mai mic preț. Chiar vă propun să vă uitați de acum înainte ce cumpărați și cine l-a produs, ca să nu platiți în plus, dublu pe coșul de cumpărături. Eu azi am economisit aproape 50 de lei că am fost atentă la produsele de pe raft”, se arată în postarea femeii.

