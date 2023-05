Produsul de la Kaufland care e aproape gratis. Milioane de oameni îl consumă, iar prețul lui a scăzut cu 25 la sută

Kaufland vine cu o ofertă uimitoare pentru clienții săi, în perioada 10.05 – 16.05.3023. Retailerul oferă acest produs aproape gratis, spre surprinderea tuturor. Cu siguranță, puțini se așteptau la așa reduceri din partea hypermarketului!

Kaufland este cunoscut pentru ofertele de nerefuzat pe care le face în fiecare săptămână. Retailerul se bucură de un mare succes pe piața românească datorită prețurilor accesibile pe care le pune la bătaie. Mulți români consideră că produsele de la acest supermarket au mereu reduceri tocmai bune pentru buzunarul fiecăruia.

CITEȘTE ȘI: VIS URÂT LA CORA SUN PLAZA PENTRU UN BUCUREȘTEAN CARE A VRUT SĂ CUMPERE DE LA RAIONUL DE PEȘTE: „ȘI CARE ESTE PROBLEMA?”

La fel se întâmplă și de această dată, când magazinul a reușit să-i lase mască pe clienții săi, cu ofertă numai bună: băutura RedBull, doza de 0,25 l, la doar 4 lei. Energizantul este perfect pentru persoanele care au nevoie de mai mult zvâc, în momentele tensionate. Reducerea este una semnificativă, ținând cont că prețul normal al unei doze se învârte în jurul sumei de 5 lei. Un RedBull costă nu mai puțin de 5.49 de lei.

CITEȘTE ȘI: ADEVĂRUL DESPRE PRODUSELE K-CLASSIC DE LA KAUFLAND. O CLIENTĂ A VERIFICAT TOATĂ GAMA ȘI A RĂMAS FĂRĂ REPLICĂ: „AM ÎNCEPUT SĂ MĂ UIT LA TOATE CELELALTE”

Nu este singura ofertă pe care o are Kaufland în această perioadă. O altă reducere semnificativă este la roșiile mini, 6 lei/ kg, în contextul în care prețul real al acestora ar fi de 14 lei/ kg.

Adevărul despre produsele K-Classic de la Kaufland

Produsele K-Classic de la Kaufland se află în topul preferințelor românilor datorită prețurilor accesibile. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu adevărul despre calitatea lor. Magazinul pune la dispoziție peste 1.000 de produse marca proprie K-Classic la un preț cu mult sub media normală. Mulți români se gândesc că poate nu sunt de calitate, ținând cont prețul mic al acestora. Ei bine, o gospodină face lumină în acest caz.

”Nu prea am postat până acum, dar vreau să vă întreb și pe voi de un lucru ce l-am observat azi în Kaufland. M-am dus să cumpăr necesarul pentru o rețetă de prăjituri și mă gândeam totuși să iau ingrediente mai de calitate și nu chiar marca lor K-Classic. Mai mare mi-a fost mirarea când am pus mâna pe o făina de 5,49 RON, mă uit la producător, pun mâna pe făina lor de la K-classic cu 2,89 RON, același producător…

După această fază am început să mă uit la toate produsele ce aveam nevoie și nu erau marca K-Classic, dar aveau același producător și erau mai scumpe. Nu se justifică de ce să plătim bani în plus din buzunarul nostru, când pur și simplu putem lua marca K-clasic sau ”Vreau din România” la cel mai mic preț. Chiar vă propun să vă uitați de acum înainte ce cumpărați și cine l-a produs, ca să nu platiți în plus, dublu pe coșul de cumpărături. Eu azi am economisit aproape 50 lei că am fost atentă la produsele de pe raft.”, se arată în postarea unui internaut.