Scandal uriaș între Nicolae Guță și fosta soție! Acuze și jigniri fără precedent: totul de la banii de pe TikTok! ”Ai codul pin băgat în tine!” / ”Când nu are, intră în sevraj, ar face orice...”

Este scandal cât casa între Nicolae Guță și fosta soție, Narcisa! Manelistul a intrat în vizorul fostei soții după cele mai recente încasări care au depășit în câteva ore ordinul zecilor de mii de euro! După ce a văzut câștigurile lui Guță, Narcisa s-a sesizat și îl acuză pe bărbat de faptul că nu mai are grijă de copilul pe care îl au împreună! În plus, cea care se autointitulează „actrița principală” este foc și pară pe Nicolae Guță și i-a aruncat cuvinte acide. Nici manelistul nu s-a lăsat mai prejos și i-a dat replica! S-a lăsat cu jigniri de ambele părți, iar CANCAN.RO are, ca de obicei, replicile lor!

Nicolae Guță a bătut record după record pe TikTok, iar fanii i-au donat sume considerabile manelistului care face dedicații pentru cei care îl ascultă. Succesul lui răsunător a atras, după sine, și critici și cuvinte acide… Cele mai multe din partea Narcisei Balaban, fosta soție cu care manelistul are și un băiat pe nume Alberto, care mai nou s-a lansat în muzică. Femeia îl acuză pe Nicolae Guță că nu se ocupă de Alberto, ci doar de ceilalți copii pe care manelistul îi are cu Cristina.

Narcisa, fosta soție a lui Nicolae Guță îl pune la zid pe manelist: „Ai patru demoni în tine”

„Nu te mai satură… de bani! Ai luat și TikTok-ul acum în primire. Nu mai poate nimeni să facă nimic de tine. Demon! Numai pe aia mici îi ai tu. Alți copii nu mai ai. De Alberto ai uitat total! Ai patru demoni în tine intrați. Nu te mai deblochează nici…. Ai codul pin băgat în tine. Ești Benone Sinulescu la indigo, să mor dacă te mint. Mi-am pierdut o vilă pentru tine. Bani pierduți, sănătate mâncată, totul pentru tine că ești tu mare vedetă. Lumea te știe după glas, dar nimeni nu știe ce caracter infect ai tu. Zero barat. Am crescut copilul asta mare, acum vrei să îl întorci împotriva mea”, a spus Narcisa Balaban, în urmă cu puțin timp.

Cu toate că de ani buni nu mai au nicio treabă unul cu celălalt, Narcisa Balaban a spus că o deranjează enorm că din banii pe care îi câștigă Guță, nu îi revine o parte și copilului lor. „Nu ma interesează pe mine ce face Guță, doar să-și facă datoria față de copii. Asta e problema că nu-și face datoria” , a declarat fosta soție a manelistului pentru CANCAN.RO.

( VEZI ȘI: NEBUNIE PE TIKTOK CU NICOLAE GUȚĂ! REGELE MANELELOR A DAT, DIN NOU, LOVITURA! CÂT A CÂȘTIGAT CELEBRUL CÂNTĂREȚ?)

Nicolae Guță ripostează: „Ea nu are niciun talent, nu câștigă un leu! Este o făcătură”

„Eu nu am un Demon în mine sau în care să cred sau să mă închin. Nu este băgat în mine niciun cod pin decât codul lui Dumnezeu! Femeie fără niciun venit și un copil trecut de 18 ani cum este Alberto și un apartament care valorează mulți bani. Ce mai așteaptă de la mine?! Poate eu sunt prost, dar muncesc, dar femeia asta din ce bani a trăit? Din banii de la mine. M-am implicat mereu în creșterea lui Alberto tot timpul.

Ce vilă și-a pierdut ea?! Tot, și aerul care intră în ea, Dumnezeu i-a dat aerul și așa l-am modelat și făcut ca să fie ea bine. Am făcut cele mai frumoase gesturi posibile și imposibile de dragul lui Alberto. De ce să nu recunosc că în acel timp și pentru ea”, a spus Nicolae Guță, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Manelistul continuă și o pune la punct pe Narcisa după ce aceasta l-a făcut cu ou și cu oțet. Nicolae Guță susține că mereu s-a implicat în creșterea lui Alberto, le-a trimis constant bani, dar acum băiatul fiind major nu are de ce să se mai ocupe la fel de el. În ceea ce o privește pe fosta soție, Regele Manelelor este tranșant la adresa ei!

„Să spună de unde a avut ea bani?! Știe toată lumea că banii au provenit de la mine și se știe că m-am implicat în creșterea lui Alberto. Ea vrea ca eu să mă implic toată viața la un nivel maxim, dus la extrem, chiar dacă Alberto este major.

Ea și-ar dori să fie sus, să se respecte, dar e o făcătură. Ea nu este în stare să câștige una de un leu, nu are niciun talent. Când a venit ea de la Focșani la București nu avea nimic, nici unde să stea, se uita la tot ca la vitrine. Cum ne uitam noi dacă mergeam în America, așa era ea. Eu am luat-o și i-am dat tot ce are”, a declarat Nicolae Guță.

„Dacă te uiți la Narcisa pe TikTok îți faci cruce și cu stânga și cu dreapta! La mine totul e gândit”

( CITEȘTE ȘI: NICOLAE GUȚĂ, PRIMA REACȚIE DUPĂ CE A SPART TOPUL ÎNCASĂRILOR PE TIK TOK: ”NE CEREM SCUZE” )

Nicolae Guță nu și-a pierdut din popularitate de-a lungul anilor, iar fanii îl ”consumă” ca pe pâinea caldă. Manelistul are notorietate și lipici la public, iar asta se vede și din încasările online. Una dintre cele mai recente transmisiuni live a stârnit un număr imens de urmăritori. În doar cinci ore, Nicolae Guță a bătut un nou record și a încasat 25 de mii de dolari.

„Am 56 de ani și 30 de ani de carieră. Am fost în cărți și, cu toată modestia, eu cânt de când nu era Facebook, TikTok, de când erau casetele. Aparițiile mele pe TikTok nu sunt întâmplătoare pentru că eu am fost în cărți încă de la început. Am fost înaintea tuturor, inclusiv a lui Florin Salam, pe care îl respect. Nu mi-au luat mințile banii și faima, nu mi s-a urcat la cap vedetismul. Nu a fost o simplă întâmplare, a fost totul gândit și voia Domnului. Din respect față de oamenii care au făcut gesturi pentru mine” , a mai susținut vehement Nicolae Guță la CANCAN.RO.

Cântărețul de manele nu s-a abținut și a atacat-o pe fosta lui soție. Bărbatul susține că Narcisa este obsedată de bani, doar că nu știe cum să-i facă, spre deosebire de el. „Ea este obsedată de avere și de bani. Când nu are bani, intră în sevraj, ar face orice să aibă. Nu are talent, nu știe ce să facă pe TikTok. Dacă stai 10 minute pe TikTok-ul ei îți face cruce și cu stânga, și cu dreapta. Deci ce are învăța lumea de la ea?! Ei ii donează, că ea de atât este ea în stare.

Urăsc cuvântul `donație`. Donații se fac pentru cei care au nevoie, care au o problemă. Oamenii pentru mine au făcut gesturi frumoase.Oamenii îmi spun Vindecătorul de inimi. Eu nu mă dau smerit, eu așa sunt și nu o fac cu scopul de a atrage simpatia cuiva. Încă trăiesc sub frica sărăciei ca mâine nu mai am ce sa le dau copiilor. Ce ai făcut într-o viata se poate nărui într-o clipită” , a mai spus Regele manelelor

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.