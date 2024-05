Victor Dorobanțu va juca și în al doilea sezon al serialului Wednesday! Imagini din culise cu actorul și starurile de la Hollywood

Victor Dorobanțu se bucură de un succes incredibil, după ce l-a interpretat pe Thing în serialul Wednesday! În timp ce Geroge Burcea a renunțat la rolul său, magicianul va apărea și în sezonul al doilea al producției de pe Netflix. Astfel, el va fi singurul român din distribuție. Mai mult decât atât, va avea și o altă responsabilitate foarte importantă.

Primul sezon al serialului Wednesday a fost filmat în România, pe timpul pandemiei. Producția de pe Netflix a înregistrat peste 250 de milioane de vizualizări, fiind în top 10 ele mai urmărite seriale în 93 de ţări. În plus, a stat peste 20 de săptămâni în Top 10 Global. A doua parte este și ea foarte așteptată, însă filmările nu vor mai avea loc la noi în țară, după o serie de neînțelegeri.

Victor Dorobanțu este singurul român din distribuția producției Netflix, după ce George Burcea a anunțat că nu va mai apărea în sezonul 2. Mai mult decât atât, Thing, personajul interpretat de actorul din țara noastră, a fost ales de echipă pentru o altă misiune importantă.

Mai exact, Victor Dorobanțu va fi cel care va anunța la nivel global, toate noutățile despre serial, dar și informațiile din culise. Filmările pentru a doua partea au început deja. De această dată, platoul va fi în Irlanda.

Actorul român a publicat deja câteva imagini din culise. În una dintre fotografii, Vlad Dorobanți apare alături de toată distribuția, printre care se numără starurile Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Luyanda Unati Lewis-Nyawo sau Jenna Ortega.

După premiera primului sezon al serialului de pe Netflix, Victor Dorobanțu a povestit cum a obținut rolul lui Thing. Actorul a mărturisit că atunci când a fost sunat să meargă la casting, a crezut că e o glumă. Până la urmă, s-a convins că ceea ce trăiește este real și a mers să le arate producătorilor ce poate.

„Cineva m-a sunat și mi-a spus că echipa caută magicieni în România. Făceam magie până atunci, dar și alte joburi, magia era un fel de job de weekend pentru mine. Făceam concerte și evenimente corporative, făceam magie close-up, nu magie de scenă – cum ar fi să mă duc la oameni la petreceri și să încerc să fac magie în mâinile lor, înțelegi?

M-au contactat după ce m-au văzut la o emisiune TV din România, ceva de genul Americas Got Talent. M-au sunat, am fost ca și cum… am închis telefonul prima dată – nu mi-a venit să cred. Mă gândeam că e o glumă, o farsă sau o înșelătorie.

M-au sunat iar și iar până când m-au convins să vin. Iar când m-am dus acolo, nu credeam că voi primi acest rol, pentru că acolo erau și alți magicieni pe care îi admir. Așa că nu aveam așteptări, dar iată-mă aici.”, a declarat Victor Dorobanțu, după premiera primului sezon.