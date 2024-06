Din cauza problemelor de sănătate, Irinel Columbeanu are interzis la alcool. Obișnuit însă cu viața dinainte de azil, fostul afacerist de la Izvorani rezistă cu greu tentației. Pentru a-l proteja, prietenii au găsit soluția… Una de care însă Iri habar nu are… De ziua sa, el a băut șampanie, dar nu din cea pe care o consuma odinioară. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Irinel Columbeanu a acceptat să se mute la azilul de lux din Ghermănești după mai multe episoade de pierderi de memorie, precum și din cauza altor probleme de sănătate. Fostul om de afaceri de la Izvorani beneficiază în prezent de îngrijire permanentă și de monitorizări din partea specialiștilor.

Pentru ca starea sănătății sale să nu se deterioreze, Iri are interzis atât la alcool, dar și la fumat, vicii la care nu poate însă renunța așa ușor, obișnuit fiind cu viața dinainte de azil. Puținii prieteni care i-au mai rămas aproape după ce și-a pierdut întreaga avere au însă grijă, în măsura posibilităților, ca acesta să nu încalce respectivele restricții. Și, chiar dacă Irinel Columbeanu primește permisiunea de a-și mai petrece serile si-n oraș, au trecut deja luni bune de când acesta nu a mai pus gura pe alcool. N-a făcut acest lucru nici măcar recent, când și-a sărbătorit ziua de naștere la un local de fițe din Otopeni.

„La ziua lui, a băut șampanie. Dar nu știa că e fără alcool. Îi dăm și bere, dar tot fără alcool. Nu mai are voie să bea deloc”, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO unul dintre invitați.

Cum își pune viața în pericol

Iri nu poate renunța însă la un alt viciu ce-i poate pune în pericol viața. Mai precis, fostul soț al Monicăi Gabor fumează și acum, exact ca pe vremuri.

„Și acum fumează foarte mult. Câte pachete are, le termină imediat”, a adăugat aceeași sursă.

„Am devenit dependent”

Altfel, Irinel Columbeanu a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO cum decurge o zi din viața sa la azil. E dependent de telefon și obișnuiește să facă sport, la sala din incinta instituției:

„Acum am mai mult timp, lucrez la carte. Am și alte povestiri, de la colegii de aici. Sunt un pic și jurnalist. Despre cum era pe vremuri. Mi-am făcut o prietenă, care și ea are un fiu în America. Acesta e avantajul la azi, că legi noi prietenii. Socializarea. Prieteni dezinteresați.

Principala preocupare e telefonul, să reintru în șirul comunicărilor zilnice. Încerc să-l las, dar nu prea pot. Am devenit dependent.

Întâi pe telefon, apoi la televizor, merg și la sală aici, mai fac sport. De citit, citesc în special cărțile mele. Și pot spune că mi-au plăcut. Vreau să încep să scriu și la ultima carte, dar sunt probleme cu conectarea la rețeaua de internet”.

