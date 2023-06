Ce pățesc românii care pleacă în Thassos cu mașina. Experiența de pe insula elenă care a speriat turiștii: „Au început să țipe”

Luni, 12 iunie, o familie de români s-a întors din Thassos cu un gust amar. O femeie cu doi copii mergea, alături de soț, de mai bine de 8 ani în insulă, dar ce a pățit în concediul din vara aceasta a făcut-o să nu vrea să mai audă de insula din Grecia! Totul a început de la un simplu loc de parcare și s-a terminat în urlete, la secția de poliție.

Thassos a devenit un loc extrem de popular în rândul românilor. Prețurile avantajoase, ofertele de cazare și peisajele au cucerit turiștii, dar sunt și multe nereguli pe care indivizii le semnalează an de an. În cazul expus luni, o româncă a povestit cum a reușit să ajungă la secția de poliție pentru că a parcat mașina într-un loc în care se aflau o mulțime de alte autovehicule:

„Mi se pare important să vă povestesc ce am pățit astăzi în Thassos, sperând să nu pățească şi alți români același lucru! Am parcat în zona pieței din Prinos, 10 minte mai târziu, fără să fie semn cu staționare/ oprire interzisă. Nefiind cunoscătorii distinctei limbi elene, am rugat pe cineva sa ne explice ce trebuie să facem şi ne-a spus să mergem la cea mai apropiată secție de poliție, ceea ce am si făcut… un comportament cel puțin bizar şi extrem de agresiv al domnilor polițiști, care au început să ţipe, efectiv la noi de parcă eram cei mai mari infractori din Thassos.

În momentul în care i-am rugat frumos să ne explice cu ce am greșit şi de ce ne-au ridicat şi numerele, asta în condițiile în care eram cu 2 copii după noi (2 ani și 5 ani), evident că fetele s-au speriat foarte tare!”, a spus femeia.

(CITEȘTE ȘI: Cât te costă să-ți achiziționezi o locuință în insula Thassos. Prețurile sunt mai ieftine decât în București)

Ce regim au românii în Thassos: „Nu suntem deloc bine primiți”

Potrivit spuselor româncei, la secția de poliție a dat doar de alți români care trecuseră exact prin aceeași situație cu ei. Mai mult decât atât, oamenii legii au avut un comportament total neadecvat, au urlat la ei și nici măcar nu au putut rezolva problema. După această experiență, au decis să nu se mai întoarcă vreodată în acest loc.

„Într-un final am ajuns la posta să plătim amenda, unde, surpriză! Erau doar români cu amenzi… în sediul poliției din Thassos town, unde am fost trimiși după numere, din nou același tip agresiv l-am găsit şi aici şi foarte ofuscați că i-am rugat să ne explice din nou unde am greșit ca să nu o mai reperam, i-au fost smulse numerele din mână, soțului şi au început să urle la el, spunându-i să revină după numere după 20 de zile… că așa e legea… Noi, timp de 8 ani, am venit în fiecare an de 2 ori… Cu părere de rău, după această experienţă, noi nu vom mai călca vreodată pe aici… nu suntem deloc bine primiți şi nu vrem să îi mai încurcăm cu banii lăsați în aceasta insulică. So, have fun şi mare atenție”, a scris o româncă pe Facebook.

(CITEȘTE ȘI: Nu e o eroare! Câți euro au plătit 8 turiști români pe o masă, într-un restaurant din Thasos)