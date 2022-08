Ce a putut să găsească un șef de tren din Suceava în gara din Iași: ”Mi-au tremurat picioarele!”

Un șef de tren din Suceava, care se afla în gara din Iași, aștepta trenul 1830 Galați – Cluj pentru a-l deservi. Atunci, bărbatul s-a așezat pe o bancă și a descoperit o borsetă plină cu bani. Reacția șefului de tren a fost promptă și a luat imediat măsuri. În urmă cu șase ani, bărbatul trecuse prin aceeași situație.

Nu s-ar fi așteptat să i se întâmple, din nou, o situație similară! Un șef de tren din Suceava, care se afla în gara din Iași și aștepta să deservească trenul 1830 Galați – Cluj, a avut parte de o nouă experiență. În timpul în care șeful de tren aștepta, s-a așezat pe o bancă. Atunci, când și-a întors privirea, a realizat că lângă el se află o borsetă plină cu bani. Borseta conținea nu mai puțin de 43.000 de lei.

Este a doua experiență similară pe care a trăit-o, tot în gară

Bărbatul din Suceava a luat imediat măsuri și a dus borseta la Poliția TF din Iași. Banii au fost restituiți proprietarului, după o jumătate de oră, când acesta realizase că nu are borseta la el. A realizat că îi lipsesc banii când voia să își cumpere covrigi.

Nu este prima oară când bărbatul s-a confruntat cu o asemenea experiență. În urmă cu șase ani, șeful de tren mai găsise tot o borsetă, însă cu 40.000 de dolari.

”M-am apropiat și am ridicat borseta. La mică depărtare erau un domn și o doamnă și am mers la ei. Am deschis borseta și am văzut că era plină cu bani. Ca să fiu sincer, mi-au tremurat picioarele. Am mers mai apoi la Poliția TF din Iași și am predat borseta, în care erau circa 43.000 de lei”, a povestit Vasilică Săvuț pentru Monitorul de Suceava.

”Aceste două cazuri sunt cele în care erau sume foarte mari de bani, dar portofele cu acte și bani mai puțini am găsit de foarte multe ori. Niciodată nu m-am gândit să îmi însușesc vreun bun găsit pentru că nu ar fi normal. Dacă se poate să ajut un om în necaz o fac cu mare bucurie”, a mai spus Vasilică Săvuț.

