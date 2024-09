Ce a putut să pățească Gabriela Cristea în timp ce prepara un desert turcesc. A făcut dezastru în bucătărie: ”Fiasco total!”

Nu mai este un secret faptul că Gabriela Cristea este o gospodină pasionată de patiserie, care se străduiește (uneori chiar reușește) să prepar deserturi gustoase și prăjituri savuroase de casă. În ultima sa tentativă de a prepara un desert turcesc, prezentatoarea TV a făcut dezastru în bucătărie. Imaginile s-au viralizat pe social-media.

Gabriela Cristea este aproape tot timpul activă pe rețelele de socializare. Prezența sa și interacțiunea cu urmăritorii săi permit o mai bună conectare cu o parte din comunitatea pe care și-a format-o pe social media. Experimentată și cu spor în bucătărie, prezentatoarea TV s-a filmat în timp ce încerca să prepare unul dintre cele mai renumite deserturi turcești. Zis și… făcut. NU RATA: Scandal monstru cu Gabriela Cristea! Acuzată că a luat banii pe cozonaci înainte de Paşte, dar nu a trimis nimic

Pentru început, Gabriela Cristea și-a pregătit o introducere, vorbe prin care și-a anunțat urmăritorii de pe social media despre dezastrul pe care l-a făcut în bucătărie. Mai în glumă, mai în serios, prezentatoarea TV s-a declarat învinsă de prepararea desertului turcesc kunefe – cu tot cu toată documentarea ei de pe site-urile de specialitate.

„Credeți că sunt perfectă în bucătărie și că mie îmi ies așa toate ca la carte? Rămâneți să vedeți un fiasco total, deci nimic nu mi-a ieșit, nimic, nimic, nimic. O să râdeți cu lacrimi. Doamne, și am făcut și bucătăria varză.Mi-am propus să fac o rețetă foarte bună care se numește kunefe, este un desert turcesc. Foarte bun. Este, după părerea mea, cel mai bun desert turcesc.

Dar, o să vă arăt înainte de asta cum fac tăiețeii de cataif, adică sper să vă arăt, pentru că este pentru prima dată când încerc să-i fac. Nu îi găsesc de cumpărat, la îndemână, și am zis că e imposibil să nu pot să-i fac în casă.Am intrat pe niște site-uri turcești, am dat cu Google translate ca să văd ce și cum, și am văzut niște drăcii acolo, ce fac ei. Sper să îmi iasă. În Tucia, ei au niște utilaje speciale cu care toarnă acest cataif. Eu, însă, am văzut pe un site turcesc cum făcea o doamnă în casă (…) Ok, să începem”, a spus Gabriela Cristea.