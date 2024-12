Ce a putut să pățească Jador. I-au făcut asta în miez de noapte: ”Nu știu cum să reacționez!”

Jador a întâmpinat probleme în miez de noapte! Cântărețul a trecut recent printr-o experiență neplăcută, după ce și-a găsit din nou cauciucurile tăiate. Incidentul, pe care artistul îl suspectează ca fiind cauzat de invidie, nu este o premieră pentru el, acesta fiind al treilea episod de acest gen. De data aceasta, însă, cântărețul a decis să ia măsuri și a alertat autoritățile.

Acțiunile de vandalism, cum ar fi tăierea cauciucurilor, reprezintă o problemă cu care se confruntă numeroși șoferi, iar astfel de gesturi pot fi pedepsite conform legii. În cazul lui Jador, acesta nu doar că suportă consecințele financiare ale înlocuirii cauciucurilor, dar și frustrarea unei situații recurente.

Incidentul a avut loc recent, când Jador și-a găsit două dintre cauciucurile mașinii avariate, fiind tăiate cu un obiect ascuțit. Artistul, cunoscut pentru activitatea sa muzicală și prezența online, a decis să împărtășească situația și cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale, exprimându-și frustrarea în fața acestui gest repetat. În trecut, Jador a ales să ignore astfel de evenimente, însă, de data aceasta, situația a devenit intolerabilă.

„Pur și simplu, nu știu cum să reacționez. Vă arăt și vouă. A băgat cuțitul în roată, nu e prima dată, e cauciuc de vară, că nu am avut de iarnă și a băgat cuțitul și în partea cealaltă. Dacă am câștigat vreodată ceva în viața mea, am câștigat pentru că am muncit, nu am dat în cap nimănui în viața mea, nu am dus în viața mea fete la treabă, pe Germania, nu am făcut rău nimănui în viața mea, doar am cântat și am făcut lumea fericită ca să fac niște bani. A devenit lumea rea, fraților.

Pur și simplu, nu am cuvinte. Eu v-am iertat, dar Dumnezeu pedepsește. Eu vă iert, oricare ați fi, pentru că oricum sunt camere și aflu, dar nu am ce să fac. Nu vă pun să plătiți pentru că probabil sunteți invidioși pe viața mea. Stau și aștept poliția pentru că vreau să văd cine e. Nu e prima oară când mi se taie cauciucurile, e a treia oară. ”, a transmis Jador, pe pagina sa de Instagram.