Ce a putut să spună Jador despre fratele lui Iancu Sterp la Survivor România! Nu s-a ferit de camere: „Știi ce e nașpa? Până și Culiță...”

Faimoșii și Războinicii încearcă să se obișnuiască privind schimbările făcute în ambele tabere! Alexandra Ciomag, Maria Lungu și Andrei Ciobanu au trecut în echipa roșie, iar Jorge la războinici. Faimoșii au încercat să-i introducă așa cum se cuvine pe noii membri în tribul lor. Jador și TJ Miles au avut o discuție cu cei doi foști războinici, legând astfel o apropiere cu ei. În acel moment, manelistul le-a făcut o dezvăluire tuturor legată de Culiță Sterp! Ce a putut să spună despre fostul lui coleg de breaslă?

Jador și Andrei Ciobanu au purtat o conversație în timp ce se aflau în tabăra faimoșilor, iar la un moment dat manelistul l-a adus în discuție pe Culiță Sterp. Cântărețul a făcut o mărturisire din sezonul 2 al competiției Survivor, pe vremea când și Culiță făcea parte din tribul roșu. Jador și fratele lui Iancu Sterp au fost amici și înainte de emisiunea de la Pro TV, însă cert este că nu se cunoșteau atât de bine. Spre exemplu, Ionuț Dumitrache a rămas surprins atunci când a auzit că prietenul său, Culiță, a jucat baschet în urmă cu mulți ani. Așa a înțeles că era singurul din echipa de la acea vreme care nu jucase niciun sport, cu atât mai puțin să fie vreun sportiv de performanță.

Această discuție a avut loc într-un context mult discutat la Survivor: cine a făcut sau nu vreun sport înainte să intre pe traseele din Dominicană. Tocmai pentru că este importantă condiția fizică în emisiune.

Jador: Știi ce e nașpa? Până și Culiță…am zis – băi, Culiță nu are cum să facă sport – când am auzit că și Culiță a făcut baschet, îmi venea să…eram singurul care doar a cântat, toată viața n-am făcut nimic altceva. Eu doar am cântat.

Andrei Ciobanu: Ai jucat fotbal în curtea școlii.

Jador: Nu mă băgau băieții la fotbal, că le rupeam picioarele. Stăteam cu fetele pe margine, la vrăjeală.

Jador a recunoscut în fața telespectatorilor că mereu a fost bună de muncă, dar niciodată de făcut sport. El a dat tot ce a putut pe traseele din jungla dominicană, să aducă puncte pentru echipa lui. De cele mai multe ori, chiar i-a ieșit.

„Nu sunt sportiv, eu n-am făcut niciodată vreun sport în viața mea…ăștia au făcut baschet, volei, fiecare ce a făcut…eu n-am făcut nimic. Am dat cu sapa, am fost la prășitoare, la cules la vie, la păpușoi și de asta. Eu în rest n-am făcut nimic”, a mărturisit Jador, în fața tuturor.

Ce spunea Culiță Sterp pe internet despre Jador

În timpul în care Jador habar nu avea ce se întâmplă pe internet, Culiță Sterp a răbufnit pe rețelele de socializare după ce a văzut scandalul dintre Cătălin Moroșanu și Iancu Sterp (VEZI AICI DETALII).

Doar că, printre altele, cântărețul a ținut să-l tragă la răspundere și pe Jador pentru o discuție aprinsă pe care a avut-o cu Iancu. În schimbul acelor cuvinte, sora lui Jador, Camelia, a făcut o postare controversată care a adus un val de reacții negative la adresa familiei lui Iancu Sterp. Asta pentru că tânăra o acuza pe mama războinicului de comentarii rasiste la adresa lor. (AICI ÎNTREAGA POVESTE)