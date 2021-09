Ce a spus Inna despre sumele pe care le-a încasat de-a lungul carierei! În 2011, a fost declarată drept cea mai bine plătită artistă din România și din Europa de Est

În anul 2011, Inna a fost declarată drept cea mai bine plătită artistă din România și din Europa de Est. Recent, în cadrul unui interviu, cântăreața a mărturisit cum s-a schimbat de-a lungul timpului, după ce a realizat că se află pe o pantă ascendentă în cariera sa. Este una dintre cele mai respectate cântărețe și a reușit să strângă milioane de admiratori din întreaga lume.

În cadrul unui interviu pentru VIVA, Inna a fost întrebată dacă situația financiară foarte bună a făcut-o să ”piardă simțul realității”.

”Nu am pierdut simțul realității și mai ales în ultimul an, în care am stat mai mult pe acasă, m-am ocupat de multe ori singură de cumpărături și știu prețurile”, a mărturisit Inna.

De asemenea, cântăreața a fost întrebată dacă există momente în care dorește să facă anumite extravaganțe, având în vedere că a strâns în conturi sume mari: ”Cred că extravaganță poate însemna ceva diferit pentru fiecare dintre noi. Sunt momente în care mă răsfăț cu anumite lucruri sau vacanțe aparte, dar nu fac acest lucru des. Sunt destul de echlibrată din acest punct de vedere. Banii îi investesc în proiectul INNA și în casa de discuri Global Records, unde sunt partener”.

Ce spunea Inna despre relația ei

Inna și Deliric sunt destul de discreți în ceea ce privește viața personală. La începutul relației cei doi nu s-au afișat prea mult împreună, însă acum par să nu mai aibă rețineri. Într-un interviu recent, Inna a vorbit despre viața de cuplu și despre lucrurile ce i-au adus împreună.

Potrivit spuselor artistei, cei doi sunt extrem de asemănători, împărtășesc pasiunea pentru muzică, au același regim alimentar și iubesc călătoriile.

„Suntem amândoi artiști, împărtășim iubirea pentru muzică, bucuria de a fi pe scenă și de a ne exprima prin muzică. Avem multe lucruri în comun, dar, de exemplu, unul dintre lucrurile esențiale este că ne place amândurora să călătorim și de fiecare dată când avem timp liber, căutăm noi destinații spre care să ne îndreptăm”, a declarat Inna pentru Unica.

Sursă foto: captură video Youtube