Inna face cele mai sincere dezvăluiri: „Nu m-am visat niciodată mireasă!”

Pe cele mai mari scene ale lumii, Inna face furori cu spectacolele ei, iar viața profesională o împarte mereu cu fanii săi. Deși viața personală o ține departe de ochii curioșilor, noi am aflat cele mai importante lucruri, chiar de la ea! CANCAN.RO vă prezintă declarațiile exclusive ale artistei care nu se visează îmbrăcând rochia de mireasă, dar vrea să aibă copii.

Deși foarte multe femei se visează în rochia albă de mireasă și se gândesc neîncetat la ziua cea mare, Inna nu se numără printre ele.

Artista a vorbit pentru CANCAN.RO despre căsătorie, copii, începutul relației cu Deliric, dar a și rememorat primul său mare concert și începuturile carierei muzicale. De asemenea, Inna ne-a dezvăluit și cine este alături de ea și cine o susține în cariera muzicală.

(NU RATA: CUM MERGE RELAȚIA DINTRE INNA ȘI DELIRIC! ARTISTA A VORBIT DESPRE VIAȚA DE CUPLU. „DE FIECARE DATĂ CÂND AVEM TIMP LIBER…”)

Nu i-a fost rușine să vândă la tarabă

Despre Inna știe toată lumea că este o artistă de succes, însă puțini sunt cei care știu că nu a dus mereu o viață de lux și chiar a fost nevoită să muncească de mică, pentru a se putea întreține.

Astfel, pentru a putea avea bani de buzunar și pentru a-și putea ajuta părinții, Inna muncea cât era vara de lungă la tarabele din stațiunile de pe litoral, unde vindea costume de baie, papuci sau umbrele, lucru de care nu îi este deloc rușine să povestească.

„A fost un job de vară, așa cum au mulți adolescenți pe perioada vacanței”, a declarat Inna, pentru CANCAN.RO.

Primul ei proiect muzical nu a funcționat la nivelul așteptărilor

Despre primul său proiect muzical, Inna ne-a dezvăluit că nu a mers așa cum și-a dorit, motiv pentru care s-a reorientat și a reușit să atingă succesul odată cu lansarea piesei „Hot”. „Primul meu proiect muzical a fost unul pop-rock, care nu a funcționat așa cum m-am așteptat. Ulterior, am lansat piesa «Hot». And the rest is history 🙂 (Restul e istorie, n.r.)

Unul dintre cele mai mari concerte pe care le-am susținut a fost în Olanda la Queen’s Day, în fața a sute de mii de oameni. A fost copleșitor!” a completat Inna, în exclusivitate.

„După momentele grele, vin altele frumoase, care să compenseze”

Artista ne-a mărturisit și cine a fost mereu alături de ea și din partea cui a primit cea mai mare susținere.

„Familia mea și managerul meu Lucian, dar și echipa mea de la Global Records”, a spus Inna, atunci când a primit întrebarea.

(CITEȘTE ȘI: INNA, MĂRTURISIRI NEAȘTEPTATE DESPRE RELAȚIA CU DELIRIC: ”FIECARE PERSOANĂ E DIFERITĂ, FIECARE CUPLU E DIFERIT”)

Chiar dacă orice om are problemele lui, Inna ne-a dat de înțeles că niciodată nu s-a oprit în loc la o problemă, ci a așteptat, răbdătoare, să găsească o rezolvare și să depășească momentul dificil.

„Am învățat cu anii că oricât de greu ar părea un moment, are o rezolvare și de obicei, după momentele grele, vin altele frumoase, care să compenseze”, a mai spus artista.

„Mereu mi-am dorit copii”

În privința vieții personale, Inna ne-a mărturisit că relația cu Deliric a început „frumos, firesc” și că nu s-a visat niciodată mireasă. Cu toate acestea, artista ne-a declarat că mereu și-a dorit să devină mămică.

„Nu m-am visat niciodată mireasă. Îmi doresc copii, mereu mi-am dorit copii”, a conchis Inna, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.