Ce afecțiune i-a dat Celiei organsimul peste cap: ”Aveam grijă ce mănânc, dar tot mă îngrășam”

Celia a descoperit o afecțiune care a făcut-o să ia în greutate, fără motiv. Multe femei se confruntă cu acest lucru, dar nu știu de la ce anume pornește totul.

În mai puțin de două luni, Celia s-a pricopsit cu șase kilograme în plus. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că Celia avea un stil de viață sănătos. Motiv pentru care vedeta a mers la medic pentru a face niște investigații amănunțite. Așa a descoperit că organismul i-a fost dat peste cap din cauza unui hormon. (CITEȘTE ȘI: MOMENTE DE PANICĂ PENTRU CELIA! FIUL EI A FOST MUȘCAT DE O CĂPUȘĂ)

„Din senin au început să se acumuleze kilograme. Mi-am dat seama că nu e normal, nu schimbasem nimic la regimul meu de viață. Începusem să țin un mini-regim, dar mă îngrășam și mai mult. Mi-am făcut analize în Australia. Am avut o perioadă mai grea, ultimul an a fost mai greu, mai plin pentru mine. Hormonul cortizol era în exces, pentru că el nu știe să se oprească. Sunt convinsă că sunt multe femei care se îngrașă din nimic și nu știu nimic despre acest hormon.

Mi s-a spus că nu există un tratament, e important să încerc să reduc stresul. Mi s-a recomandat să iau un tratament naturist: tot felul de ceaiuri. Acest hormon m-a dat peste cap foarte tare. Aveam grijă ce mănânc, dar tot mă îngrășam. În perioada aceea chiar eram foarte stresată. Tu te liniștești, dar hormonul nu știe să spună stop. E nevoie de o perioadă destul de lungă pentru a reuși să-l stabilizezi. Nu puteam să dorm, aveam insomnii puternice. Aveam o stare de lene inexplicabilă”, a spus Celia la Teo Show.

Celia a pierdut o sarcină

La 33 de ani, Celia a aflat că este însărcinată din nou. Pentru că a vrut ca aceasta să evolueze bine în primul trimestru, vedeta nu a spus nimic despre minunea pe care o trăia. Din nefericire, soarta a avut alte planuri pentru artista care mai are un fiu. Astfel, când a mers la medic ea a aflat că a pierdut sarcina. (VEZI ȘI: CELIA TRECE PRIN MOMENTE CUMPLITE. “DA, ESTE ADEVĂRAT, AM PIERDUT UN…” CINE A MURIT DIN FAMILIA ARTISTEI)

„(…). Vreau să vorbesc despre o anumită greutate prin care am trecut acum, de curând. Singurul motiv pentru care îmi doresc să vorbesc este că cel mai bun medicament este reprezentat de rugăciune și natură. Am fost acum două luni de zile la pământ, cred că nici familia mea nu știe exact. Am pierdut o sarcină. A fost un șoc puternic, pentru că mă dusesem la examenul morfologic şi acolo am aflat că am pierdut sarcina – apucasem să mă atașez de suflețelul din burtică.

(…). Nicio secundă nu m-am gândit la acest aspect, nu m-am gândit la asta. (…). A fost un avort reţinut de două săptămâni şi ceva în burtica mea – așa se numește. Putea să fie hemoragie, infecţie, Dumnezeu m-a păzit.”, a povestit Celia, în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii „La Măruță”.