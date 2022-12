Ce au descoperit părinții unui bebeluș, după ce au pus cameră de supraveghere în camera lui. Nu le-a venit să creadă

Părinții unui bebeluș au făcut o descoperire șocantă, după ce au montat o cameră de supraveghere în camera micuțului Ce s-a întâmplat, de fapt.

În fiecare seară, la aceeași oră, bebelușul se trezea din somn și plângea. Neștiind care e motivul pentru care micuțul lor se trezește din senin, la aceeași oră, nopți la rând, părinții au luat decizia de a monta o cameră de supraveghere în camera bebelușului, pentru a-l monitoriza mai bine. Ce a văzut imediat după ce au montat camera, i-a îngrozit!

De ce plângea bebelușul în fiecare seară

Freddie, mama bebelușului de numai un an și trei luni, a avut parte de nopți albe, din cauza micuțului care se trezea la ora 02:00, noapte de noapte. Femeia a încercat să vadă dacă are nevoie de lapte sau are nevoie să-i fie schimbat scutecul. Însă, cel mic nu avea nevoie de nimic din cele enumerate, lucru care a început să o îngrijoreze.

Îngrijorați din cale afară că micuțul lor se trezește noapte de noapte la aceeași oră și, apoi, refuză să mai doarmă, cei doi părinți din Banbury, Oxfordshire (Marea Britanie), au urmărit imaginile secundă cu secundă pentru a vedea ce se întâmplă în timpul nopții.

Se pare că, bebelușul lor fusese urmărit nopți întregi. Părinții au descoperit că cel mic era trezit în fiecare seară de o voce de bărbat care încerca să comunice cu el, prin intermediul monitorului pentru bebeluși.

Ce a declarat mama copilului

Nu le-a venit să creadă că bebelușul lor a putut să pățească așa ceva, iar după ce au aflat că bărbatul respectiv încerca să comunice cu micuțul lor, cei doi au scos definitiv camera de supraveghere din camera lui.

”Nu știm de cât timp se întâmplă acest lucru, dar nu e ceva recent, fiindcă băiatul s-a trezit zilnic în ultima vreme, la aceeași oră din noapte, refuzând apoi să se mai culce la loc.

Am scăpat de camera de supraveghere din cameră și bebelușul nu s-a mai trezit, a dormit liniștit.

Eram la televizor într-o noapte atunci când am auzit zgomote din camera celui mic, când ne-am apropiat de ușă am auzit acea voce groasă de bărbat vorbindu-i. Soțul a scos imediat camera din dormitor, eram în stare de șoc și nu știam ce să facem”, a spus îngrozită femeia, potrivit .