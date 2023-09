Ce au făcut Jojo și Paul Ipate după nunta din Italia: ”Nu îmi puteam imagina”

După 9 ani de când sunt împreună, Jojo (42 de ani) și Paul Ipate (38 de ani) au decis să-și oficializeze relația în fața ofițerului stării civil, în Italia, acolo unde, de altfel, au rămas să se bucure și de luna de miere. Cătălina Grama a oferit detalii inedite despre momentele speciale petrecute alături de soțul ei.

În urmă cu doar câteva săptămâni, pe 5 august 2023, Cătălina Grama și Paul Ipate au făcut pasul cel mare. După 9 ani de relație, cei doi actori au decis că este timpul pentru o schimbare majoră. Au spus „DA” în fața ofițerului stării civile. Și-au jurat iubire veșnică în Martina Franca, Italia, locație cu o însemnătate emoțională aparte pentru ei. Jojo a visat să poarte trei rochii de mireasă diferite, care să se potrivească energiei locului, vis ce s-a materializat în cel mai frumos mod posibil.

„M-am îndrăgostit iremediabil de Italia anul trecut când am făcut cu Paul o escapadă în Puglia. Atunci am știut și am simțit că va fi locul în care ne vom căsători. Peisajele incredibile, simplitatea și vibrația specifice ale locurilor, frumusețea fiecărui colțișor din acest rai ne-au inspirat să organizăm o nuntă în stil italian. «Dolce far niente» este vorba favorită a italienilor și exact asta am visat să facem.” a spus Jojo pe Instagram.

Jojo și Paul Ipate s-au căsătorit în Italia, după 9 ani de relație

Citește și: JOJO ȘI CLAUDIA PĂTRĂȘCANU ȘI-AU ÎNCEPUT VIAȚA AMOROASĂ CU ACELAȘI BĂRBAT. E UN FAIMOS PREZENTATOR DE LA ANTENA 1

Cununia civilă a fost încoronată cum nu se putea mai frumos. Luna de miere a avut loc tot în Italia, în Cefalu, un mic orășel din Sicilia, un cadru romantic, autentic și plin de poveste. Jojo a povestit pe rețelele de socializare că nu-și putea imagina un alt loc mai potrivit pentru săptămâna de miere.

”Am ajuns în Cefalu. Frumos, autentic, aglomerat, cu străzi fermecătoare. Ne-am oprit să luăm cina pe o străduță de unde acum privim felinarele. Nu ai cum să nu fii îndrăgostit în Italia și de Sicilia. În orice loc am fost până acum totul te invită la romantism și iubire. Cred că o să mai venim pe aici. Am descoperit Sicilia, pe care nu am mai avut ocazia să o vizităm până acum. Am mers prin sate izolate de la munte, am condus pe dealuri interminabile, am mâncat ca la mama lor acasă și am avut tot timpul din lume. Timp să ne bucurăm, să râdem, să iubim, să ne mirăm, să descoperim. Sicilia are un farmec aparte.

La țară, în Sicilia. E liniște, e totul simplu, inclusiv mâncarea și ne putem auzi inimile și gândurile. Nu îmi puteam imagina un loc mai potrivit pentru săptămâna noastră de miere. Îmi place să descopăr locuri inedite și de aceea am ales să venim aici. Am luat cina și micul dejun singuri, pe o terasă, de unde se văd toate dealurile. Nu sunt mulți turiști aici, în inima Siciliei. Majoritatea preferă locurile cunoscute și plajele. Mi-am propus și eu să le vizităm, însă mi-am dorit să stau acolo unde bate inima Siciliei, unde totul e simplu și autentic”, a povestit Jojo pe rețelele de socializare.

Paul Ipate și Jojo sunt părinții unei fetițe de 6 ani, Zora și a lui Achim, un băiețel de 12 ani dintr-o altă relație a actriței. Ea a fost cerută în căsătorie în anul 2015, chiar de ziua ei de naștere.

”Cererea în căsătorie s-a petrecut acum 8 ani, de ziua mea. Paul m-a furat undeva unde a creat un cadru romantic și mi-a făcut cea mai frumoasă declarație de dragoste. Paul și-a dorit o verighetă care să poarte simbolul florii vieții. Verighetele au fost realizate de prietenii și colaboratorii mei de la Clanul”, a mai spus Jojo.

Citește și: JOJO FACE MĂRTURISIRI INCENDIERE DESPRE RELAȚIA SA CU PAUL IPATE. CUM REUȘESC CEI DOI SĂ FACĂ FAȚĂ CERTURILOR