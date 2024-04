Românca măritată cu administratorul Statuii Liberății a avut parte de o vacanță de lux de ziua ei, la 33 de ani, tocmai în Japonia. Soțul milionar a răsfățat-o în cele mai scumpe hoteluri, însă au fost și… fugăriți! CANCAN.RO are toate detaliile și le prezintă în exclusivitate.

Iasmina Hill și soțul său, Brad, trăiesc viața la care mulți dintre noi nu îndrăznim nici să visăm. Se scaldă în lux nu doar acasă, în New York, ci și în orice vacanță aleg să meargă împreună. De ziua româncei, cei doi îndrăgostiți și-au lăsat copiii în State, in grija tatălui Iasminei și a bonei, iar ei au mers în Japonia, ca porumbeii. Deși între ei este o diferență de vârstă 35 de ani, mereu știu cum să se distreze împreună și să găsească activități comune.

Iasmina și soțul milionar, vacanță de zeci de mii de dolari în Japonia

”Am stat cinci nopți în Tokyo, două nopți în Kyoto și trei nopți în Osaka. Tokyo se asemană foarte mult cu New York, are și un parc mare tot în mijloc, doar că lumea este mult mai prietenoasă și mai drăguță decât în New York. Este și un oraș mult mai curat și mai civilizat, dar, din păcate, aglomerația este foarte mare. Au foarte mult restaurante cu mâncare specifică, dar sunt foarte mici, așa că-s cozi mari. Oamenii mănâncă repede înauntru și apoi ies, dar pe stradă găsești foarte multe aparate cu apă, suc, cafea rece, cafea caldă.

La orice templu pe care l-am vizitat, în orice loc, chiar și la Muntele Fuji, am regăsit aceste aparate. În Tokyo, de asemenea, este plin de păcănale, dar în stilul lor, făcute cu desene, inclusiv cu Sailor Moon. Zici că-s făcute pentru copii, dar, bineînțeles, sunt destinate doar adulților. Am vizitat și foarte multe piețe cu pește viu. În general, aș fi vrut să le evit, căci credeam că acolo va mirosi urât, dar am rămas suprinsă! Totul era foarte curat! Nu se compară cu nimic din ceea ce am mai văzut până acum!”, povestește soția milionarului, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Visul româncei, îndeplinit de milionarul de la Statuia Libertății

Visul Iasminei era să vadă celebrul Munte Fuji, iar universul a ținut cu ea din plin! Deși șansele de reușită erau reduse, românca a avut un noroc incredibil! ”Partea mea preferată a fost la Muntele Fuji. Aparent, este foarte greu de văzut, căci mereu este ceață. Am mers cu mașina cam două ore din Tokyo ca să vedem muntele și ni s-a zis să nu ne facem speranțe prea mari, pentru că mereu e ceață. Am avut, însă, un noroc fantastic! Am văzut totul perfect! Am mers și cu telecabina. Am văzut cum ies aburii din pământ. Tot acolo, am mâncat și un ou negru. Ei sunt foarte superstițioși și cred că acest ou negru îți prelungește viața cu șapte ani. Oul este gătit în acei aburi și de aceea este negru doar la exterior, în interior ester alb.”, rememorează Iasmina.

Și cum să-ți petreci ziua de naștere dacă nu la o sesiune de shopping luuungă, luuungă și apoi la un restaurant de lux, când ești soție de milionar?! Ziceți și voi! Se poate altfel?!

”De ziua mea, am mers pe un bulevard plin de magazine. Lumea era foarte elegantă și respectuoasă acolo, niciun vânzator nu te agasează, mereu te conduc până la ieșirea din magazin, dacă plouă, îți dau protecție pentru punga de cumpărături, se apleacă până jos și îți mulțumesc. Am avut ghid în fiecare zi. Nimeni nu acceptă bacșiș acolo. Șoferul pe care l-am avut știa că am luat un virus de pe o croazieră și mereu îmi desena pe hartă locurile unde pot găsi toaletele. Când ploua, alerga șoferul după noi cu umbrela. Am încercat să-i ofer lui bacșiș și abia l-a acceptat!”, spune românca.

După Tokyo, vacanța porumbeilor a continuat într-o altă destinație la care Iasmina visa de mult timp, așa că, evident, soțul s-a conformat și a dus-o acolo! Nu era normal?!

”După Tokyo, am plecat în Kyoto, unde-s peste 1600 de temple, e un oraș mult mai tradițional. Am văzut acolo și gheișe. Din păcate, turiștii sunt foarte agresivi cu ele, se aruncă în fața lor, sa le pozeze. Kyoto mi-a plăcut cel mai mult, mi-am luat și eu kimono și m-am pozat lângă cireșii lor, de care sunt foarte mândri. Am văzut o grămadă de temple.”, dezvăluie Iasmina.

Milionarul de 68 de ani, fugărit în Japonia

Cum în orice vacanță atât de lungă e musai să ai parte și de câteva peripeții, așa s-a întâmplat și în cazul milionarilor. Deși au ajuns într-o destinație de vis, unde Iasmina visa să se înconjoare de căprioare mai ceva ca Alba ca Zăpada-n pădure, căprioarele aveau alte planuri malefice cu ce doi!

”Apoi am plecat către Nara, unde este un loc plin de căprioare, pe care le poți hrăni și mângâia. Am vrut și eu să le hrănesc, dar când s-a apropiat Brad să le dea de mâncare, au început să-l piște, să-l muște de fund, să fugă după el, să-l tragă de cămașă! Așa că am zis că nu vreau să le mai hrănesc!”, ne-a mai povestit românca.

Curioasă din fire, Iasmina a dorit să experimenteze cât mai mult din bucătăria japoneză, dar cu o limită totuși! Măcar să nu miște-n farfurie!

”În Osaka, am mâncat caracatiță într-un fel de pâine. Am stat la un super hotel de fițe și ne-au servit ceva care a început să miște în fața noastră. Trebuia să fie ceva foarte proaspăt, dar când am văzut că mișcă, am zis: ”Nu, mulțumesc!”. Era să pic când am văzut că se mișca în farfurie, era pe aproape să iasă de tot din farfurie. Tot în Osaka, aveau caracatiță prăjită pe băț, cu un ou în cap. Am vrut să încerc, dar nu m-a lăsat Brad. De ziua mea, am mâncat sushi gătit în fața noastră o oră și jumătate non-stop! Am mâncat trei mese zilnic, inclusiv mâncare de pe stradă între mese, însă când m-am cântărit acasă, am realizat că nu m-am îngrășat deloc!”, își amintește timișoreanca.

(VEZI ȘI: ROMÂNCA MĂRITATĂ CU MILIONARUL CARE DEȚINE STATUIA LIBERTĂȚII A DEVENIT MĂMICĂ. „BINE AI VENIT ÎN VIAȚA MEA”)

Probabil vă întrebați cât costă o asemenea vacanță de nouă zile, în Japonia, cu hoteluri de 5 stele, restaurante de lux, sesiune de shopping luuungă cât o zi de post și locații de vis. Și noi am fost curioși, așa că am întrebat-o pe Iasmina!

”Fusul orar a fost o problemă, e o diferență de 13 ore între Japonia și New York. Mi-a luat trei zile să-mi revin când m-am întors acasă. Chiar și așa, vacanța aceasta m-a marcat! Cât de frumoasă este lumea aceasta! Mi-e greu să spun cât a costat aceasta vacanță, dar clar zeci de mii de dolari, pentru care am stat la cele mai bune hoteluri, am avut mașini și ghizi, în fiecare zi. Anul trecut am mers în Jamaica, doar la plajă și restaurant, și mi se pare că a fost o pierdere de timp!

Acum, această vacanță pot spune că ne-a unit. Am văzut, am trăit, am experimentat altă cultură. Copiii au fost acasă cu tatăl meu și dădaca, am vorbit mereu cu ei pe FaceTime. Ei sunt obișnuiți ca noi să plecăm. Mai mult pe mine m-a deranjat, căci în ultimele zile tot aveam coșmaruri, mă gândeam acasă des. Totul era în regulă, Doamne ajută, dar mă gândeam eu prea mult! Aș mai vrea să mai vizitez acum, cât suntem în putere, dar e greu fără copii atât de mult timp. În câteva săptămâni plecăm la Paris și cu părinții mei, iar la vară venim în România!”, încheie româncqa măritată cu administratorul Statuii Libertății.

(CITEȘTE ȘI: IASMINA HILL, ÎNSĂRCINATĂ DIN NOU: “SUNTEM ATÂT DE RECUNOSCĂTORI”. PRIMELE POZE CU BURTICA DE GRAVIDĂ A SOȚIEI LUI BRADFORD AARON HILL, ADMINISTRATORUL STATUII LIBERTĂȚII)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.