Ce au primit să mănânce invitații la o nuntă organizată într-un restaurant de mega-fițe din Cluj: „Nu vreau sa mai pățească nimeni ce am pățit eu”

Un nuntaș a avut curajul de a face public experiența neplăcută prin care a trecut. Invitat la o nuntă organizată într-un restaurant de mega-fițe din Cluj-Napoca, omul a avut parte de o surpriză neplăcută. Prin ce calvar a trecut, de fapt, clujeanul când a ajuns acasă.

Când spera că după nuntă va ajunge acasă și va ”fura” câteva ore de somn, nuntașul a avut parte de o noapte albă. Seara a început pe ritmuri de dans, voie bună și distracție, însă a continuat cu multe medicamente și… pe WC. Da, clujeanul a avut parte de o experiență prin care speră să nu mai treacă niciodată.

Ce au primit nuntașii de la o nuntă organizată într-un restaurant renumit din Cluj

Nedormit și mâhnit pe situație, clujeanul nu s-a putut abține și și-a făcut public povestea. Bărbatul susține că după ce a mâncat și s-a distrat la nuntă, toate bune și frumoase până aici, a ajuns acasă, a ațipit vreme de două ore, după care a început calvarul. S-a trezit în niște dureri și crampe insuportabile la stomac. Noapte a continuat cu un pumn de medicamente și multe minute petrecute pe WC. Internautul povestește că abia la ora 12 ziua a reușit să-și revină.

”Am fost sâmbătă la o nuntă la prea lăudatul SunGarden (deși nu înțeleg de unde atâta laudă ca nu merită, în fine). M-am distrat, am mâncat, toate bune și frumoase până am ajuns acasă și m-am pus la somn. M-am trezit după vreo 2 ore cu o durere de stomac, am zis cine știe, se mai întâmplă, sper să treacă și am adormit la loc.

După puțin timp m-am trezit iar, cu niște dureri și crampe prin burtă de nu știam ce e cu mine, si așa a început distracția. Toată noaptea am făcut ture la baie și am stat pe wc cu o diaree de toată frumusețea, cred că de cel puțin de 6 ori am fost la baie și am început sa îmi revin abia pe la 12 dimineața, după ce am tot luat medicamente”

Totodată, clujeanul a povestit că întâmplarea l-a dus cu gândul că poate a fost el mai sensibil la un anumit fel de mâncare, însă, când a vorbit și cu ceilalți participanți la nuntă, mare i-a fost mirarea când a aflat că toți cei prezenți au avut aceeași problemă. Mirii ar fi luat atitudine și ar fi vorbit la localul cu pricina pentru a încerca să obțină clarificări, însă cei responsabili nu și-au asumat absolut nimic, ba chiar au susținut că nu avea cum să se întâmple așa ceva din cauza unor posibile nereguli din bucătăria restaurantului.

”Inițial am crezut ca nu mi-a picat mie ceva bine, dar după aceea am vorbit cu toți cunoscuții care au fost la nuntă și toată lumea era exact în aceeași situație. Din discuții am înțeles ca mai bine de jumătate din cei prezenți la nuntă au avut probleme, cred ca au scăpat doar cei care nu au mâncat deloc sau nu au mâncat carne. Mirii au vorbit cu cei de la local, dar se pare ca „nu își asuma nimeni nimic, ei zic faptul că totul e ok în bucătărie, nu avea cum sa se întâmple așa ceva etc”.

Acuma, va rog frumos, sa îmi spuneți și voi mie dacă e normal să mergi la o nunta la un local de fițe și după aia 24 de ore sa te c$%#@% pe tine. Poate exagerez eu, da nu mi se pare ok ca toată lumea zice „eh asta e, se mai întâmplă”. Din câte știu nu a ajuns nimeni la spital, dar oare chiar trebuia să se ajungă acolo ca să înceapă lumea să se revolte? Oare ce pot face în situația asta? Nu vreau sa rămână lucrurile așa, nu vreau să mai pățească nimeni ce am pățit eu, pentru că e nasol rău de tot. Ma deranjează enorm lipsa de reacție a tuturor și acel ”eh bine că doar atâta a fost, măcar ne-am distrat”, a fost mesajul clujeanului.

