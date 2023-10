Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, este de părere că Gigi Becali ar putea ajunge unul dintre cei mai bogați oameni din lume în cazul și-ar vinde proprietățile pe care le deține. Suma pe care ar încasa-o este fabuloasă, susține cel poreclit Corleone.

Potrivit lui Dumitru Dragomir, Gigi Becali are foarte multe terenuri, prețurile lor dublându-se pe perioada pandemiei de coronavirus. Ex-șeful LPF dezvăluie că latifundiarul din Pipera ar înasa peste un miliard de euro dacă și-ar vinde acum numeroasele proprietăți.

„Gigi acum, dacă vinde ce are, ia peste un miliard de euro. Dacă mă pune pe mine să vând, vând peste 1,2 miliarde de euro„, a declarat Dumitru Dragomir.

„Ăsta este suprastructură. Aș spune că este diavolul, dar se supără pe mine. Convingerea mea e că are peste 1,5 miliarde de euro numai din pământuri. Dacă nu are chiar mai mult. Eu lucrez aici în Pipera. În jurul meu aici unde lucrez eu, are pământ de peste 1 miliard. Dacă se apucă de construcții face 2-3 miliarde în cinci ani de acum„, mai spunea Dumitru Dragomir în decembrie 2022, potrivit fanatik.ro.

„Am vândut în pandemie, am luat 11 milioane de euro, bani cash”

La finalul anului trecut, Gigi Becali mărturisea că nu a fost afectat de pandemie, ba din contră. Ar fi vândut, la momentul respectiv, terenuri în schimbul cărora a încasat nu mai puțin de 11 milioane de euro.

“Pentru mine nu a fost nicio perioadă grea, a fost chiar și mai bine de cinci ori. Păi cum așa? S-au dublat prețurile la terenuri. Și am vândut în pandemie terenuri la dublu preț decât era înainte. Am vândut în pandemie, am luat 11 milioane (n.red. – euro) bani cash. Omul nu ține cont de pandemie, omul dă când vrea el și cât vrea el. Toată averea, împlinirea asta toată e a Domnului, toate bogățiile. Și el mi-a dat mie și a zis bă, îți dau ție să administrezi. Dacă nu administrezi bine, vai de capul tău”, a declarat Gigi Becali, despre cum a făcut bani în plină pandemie de COVID-19.

Cum a făcut avere Gigi Becali

Gigi Becali este patronul FCSB-ului și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România. După Revoluție, datorită unui împrumut luat de la Gică Hagi și a banilor pe care i-a moștenit, a început să importe din Turcia, cu ajutorul unor TIR-uri, blugi, țigări și săpun. Apoi s-a axat pe piața imobiliară. A cumpărat pământ și l-a vândut la supra-preț.