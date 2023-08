Ce avere are Ion Doldurea, primarul din Caracal, tatăl proprietarului stației GPL din Crevedia care a explodat

În urmă cu o zi, un incident avea să tulbure liniștea locanicilor din Crevedia. O stație GPL a bubuit, sâmbătă după-amiază. Apoi, la o diferență de două ore de la deflagrația inițială, un alt rezervor a explodat, fiind răniți zeci de pompieri. Bilanțul este sumbru: două persoane decedate, 56 de persoane rănite. Tot seara trecută, s-a aflat cine este proprietarul stației GPL din Crevedia. Ionuț Doldurea, fiul lui Ion Doldurea, primarul din Caracal, este acționarul majoritar al stației respective despre care se spune că nu ar fi avut aviz de funcționare din partea ISU încă din 2020. În ultimele ore, în presă au apărut informații referitoare și la averea edilului din Caracal. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Sâmbătă, 26 august 2023, localitatea Crevedia din județul Dâmbovița: o explozie la o stație GPL din zonă creează un adevărat haos. Autoritățile au intervenit de urgență să stingă flăcările. Ulterior, aproape 3.000 de localnici au fost evacuați din zona respectivă. Pericolul de explozie nu dispăruse. La aproape două ore distanță de la prima deflagrație, în jurul orei 21:00, a avut loc cea de-a doua explozie. Zeci de persoane au fost rănite – pompieri și doi polițiști. În exploziile de la Crevedia au murit două persoane, iar alte 56 au fost rănite. Unele dintre victime au arsuri pe 80% din suprafața corpului. Pompierii s-au zbătut să stingă incendiul. Apoi, târziu în noapte, în cele din urmă, au început căutările pentru cei dispăruți. S-a aflat și care ar fi fost motivul exploziei inițiale. A fost efectuat un raport preliminar și datele pot fi accesate la acest link.

Ulterior, s-a aflat cine este persoana care patronează stația GPL din Crevedia. Potrivit informațiilor, care au fost confirmate ulterior, este vorba despre Ionuț Doldurea, fiul lui Ion Doldurea, primarul din Caracal.

Vezi și EXPLOZIA CARE A AMUȚIT ROMÂNIA ÎN URMĂ CU APROAPE DOUĂ DECENII. TRAGEDIA DE LA MIHĂILEȘTI NE BÂNTUIE ȘI ACUM SUFLETELE

Ce avere are Ion Doldurea

Ion Doldurea, primarul PSD din Caracal, are o avere considerabilă. În anul 2020, bărbatul a candidat din partea Partidului Social Democrat și se află la primul mandat de primar. Deține opere de artă (în valoare de 70.000 de euro) și proprietăți imobiliare. Ion Doldurea este chimist de profesie și, de-a lungul timpului, a pus bazele mai multor firme (inclusiv în domeniul carburanților). Ulterior, a pus firmele pe numele fiilor lui. Este deținătorul a peste 20 de case, spații comerciale și apartamente. Conform declarației de avere, are aproximativ 500.000 de euro în conturi. Familia deține un hotel în Caracal, de 5 stele, arată g4media.ro.

Vezi și CINE ESTE, DE FAPT, IONUȚ DOLDUREA, PATRONUL STAȚIEI GPL DIN CREVEDIA. DECLARAȚIILE HALUCINANTE FĂCUTE DE TATĂL SĂU, PRIMAR ÎN CARACAL

Primarul din Caracal a transmis un comunicat, la o zi de la tragedia din Crevedia

Primarul din Caracal a transmis faptul că se simte foarte afectat de tragedia care a avut loc în localitatea Crevedia. De altfel, a făcut referire și la declarațiile pe care le-a oferit seara trecută, în timp ce pompierii interveneau să stingă incendiul provocat de explozie, la stația GPL. La finalul comunicatului, Ion Doldurea a anunțat că se autosuspendă „din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”.

„Sunt puternic afectat și îndurerat de tragedia care a zguduit comunitatea locală din Crevedia și transmit întreaga mea compasiune familiilor greu încercate, celor care au rude sau prieteni pe patul de spital și cetățenilor care au avut de suferit de pe urma deflagrației.

De asemenea, transmit sănătate și putere celor care sunt în acest moment pe paturile spitalelor și luptă pentru recuperare.

Am constatat că una dintre declarațiile pe care le-am acordat ieri unui reporter, sub imperiul emoțiilor și devastat de vestea primită, a fost interpretată și exploatată altfel decât cum am vrut să transmit.

Nu am nici o scuză dar vreau să le spun tuturor că regret profund că în spațiul public a fost indusă ideea că aș fi nepăsător față de efortul și sacrificiul pompierilor și forțelor de ordine implicate într-o astfel de situație.

La momentul acelei discuții cu jurnalista, pe baza informațiilor lapidare pe care le aveam, m-am referit pe de o parte la angajați ai firmei, victime ale deflagrației, și pe de altă parte, la pompieri ca profesioniști aflați într-o operațiune în care își asumă riscuri.

Raportat la situația de fapt, responsabilitatea efectuării manevrelor la fața locului pentru stingerea incendiilor aparține pompierilor, motiv pentru care m-am exprimat folosind expresia ”e problema lor”.

Ca om, evident că sunt devastat de ideea că mulți pompieri au fost răniți și alți oameni au suferit ca urmare a acestui incendiu, repet, un accident.

Vreau să fie foarte clar că pentru mine, ca om, pompierii români sunt eroi care știu că își riscă viața zi de zi și pot suferi răni grave, fiind pregătiți în orice moment de sacrificiul suprem”, a transmis edilul.

S-a autosuspendat din funcții

„Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută. Ion Doldurea”, a transmis primarul din Caracal, pe Facebook.

Sursă foto: CANCAN.RO, capturi video GANDUL