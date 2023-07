Ce bilețel a primit o româncă, în noaptea plecării din Grecia. A fost scris în română de proprietarul cazării și lăsat pe parbrizul mașinii

Vacanţele de peste hotare sunt tot mai accesate de români. Datorită opţiunilor variate în privința cazării, a mâncării, dar şi a atracţiilor turistice, Grecia este una dintre destinaţiile preferate de multe persoane. Recent, o femeie a povestit ce experienţă a trăit pe o insulă elenă, în concediu. Nu i-a venit să creadă în momentul în care a văzut bileţelul scris în română de către proprietarul cazării sale.

Cei mai mulți români care au petrecut o vacanță în Grecia se întorc acasă, de obicei, cu o experienţă frumoasă de povestit prietenilor. De câţiva ani sunt la modă grupurile de Facebook, acolo unde oamenii fac recomandări sau avertizări cu privire la anumite locuri în care îşi petrec vacanţele.

„Iubim cu toţii Grecia pentru tot ceea ce ne oferă, dar, cu siguranţă, nu ne-am simţi minunat fără oamenii ei calzi şi autentici, care încă pun preţ pe omenie şi pe oameni, ceea ce vedem din ce în ce mai rar. Sigur, o să spuneţi că plătim să se poarte frumos, dar noi nu am plătit pentru acest bilet, pe care nu erau obligaţi să îl scrie, după ce plătisem deja.

P.S- Biletul ne-a fost lăsat în parbriz în noaptea plecării. Vorbeau foarte puţin engleză şi clar nu ştiau română. Au depus acest efort cu Google Translate şi m-au cucerit definitiv. Să rămânem „oameni” zic!”, a transmis turista pe pagina de Facebook.

Experienţele neplăcute pe care le-au trăit turiștii în Grecia

Jafurile sunt la ordinea zilei în țara elenă. Mulți români s-au ales cu pagube mari în vacanțele pe care le-au petrecut acolo. Hoții obișnuiesc să fure din autoturismele românilor sau chiar de la cazări.

O familie de români a trecut, recent, printr-un coşmar, după ce au ajuns la Mănăstirea Mihail și Gavril. Cei doi soţi sperau că vor avea parte de un concediu frumos şi au ales ca destinație insula Thassos, cea care se află în topul preferințelor românilor. Din nefericire pentru aceştia, lucrurile nu au stat deloc aşa.

„Am fost să vizităm Mănăstirea Mihail și Gavril, am parcat pe marginea drumului și am intrat în mănăstire, după ce am fost fascinați de peisajul mirific ne-am continuat drumul până la Giola, iar de acolo am fost la plaja Photos. Acolo am constatat că în portofel nu mai aveam niciun ban!

În parcarea de la mănăstire ni s-a umblat în mașină, am sesizat că și în portbagaj, deoarece aveam și acolo câțiva lei. Paguba totală a fost de 450 euro și 55 RON.

Din păcate camerele de la mănăstire nu băteau până la locul parcării, așadar tind să cred că au fost niște profesioniști. Precizez că au umblat și la mașina prietenilor noștri, posibil să vă citească cheile când încuiați. Am vrut să avertizez pe toată lumea să fie cu ochii în patru, aveți mare grijă”, a fost postarea celor doi români, pe un grup de Facebook.