Dan Bălan (39 de ani) se poate lăuda cu o mamă de milioane! Mama artistului, Ludmila Bălan (60 de ani) sau „Tanti Ludmila”, așa cum este „alintată” în presa din Republica Moldova, pare că a descoperit un izvor al tinereții.

Deși are o vârstă, Ludmila a Bălan are în continuare foarte mare grijă de aspectul ei fizic și se duce foarte des la sală, iar asta se vede cu ochiul liber. Cine nu o cunoaște, cu siguranță nu îi dă 60 de ani. Mama lui Dan Bălan este și o clientă fidelă a saloanelor de înfrumusețare și are grijă să arate impecabil din cap până-n picioare. „Tanti Ludmila” este foarte activă pe Facebook, acolo unde își uimește prietenii virtuali cu felul în care arată. Recent, superba blondă a postat o fotografie în care apare în costum de baie, iar complimentele au curs șir.

Ludmila Bălan le-a arătat fanilor ei ce bine arată îmbrăcată într-un costum de baie minuscul, de culoare roz, care i-a scos în evidență corpul tonifiat și picioarele lungi. Mama lui Dan Bălan este suplă și se poate lăuda că nu are foarte multe riduri. Dintotdeauna, Ludmila Bălan a fost atentă la ce mănâncă și a făcut foarte mult sport, iar acest stil de viață sănătos a dat roade pe lungă durată.